Киногороскоп 2023: гадаем по звездам кино

Гадаем по звездам, на что сходить в 2023 году и какие герои нас там ждут.

Овен

Киногороскоп: в следующем году овнам предстоит объединиться в коллектив лучших в мире специалистов, чтобы работать над важной миссией. Возможно, с делом вам как-то поможет киноактер.

Что смотреть: «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (Гай Ричи) — криминальная комедия со звездным кастом, по настроению напоминающая хитовых «Джентльменов».

Характеристика знака: смелые Овны не боятся рисковать. Они — типичные герои боевиков Гая Ричи, участвующих в огнестрельных перебранках и погонях на дорогих авто. К счастью, наступающий год порадует нас именно таким персонажем — элитным разведчиком Орсоном Форчуном (Джейсон Стэйтем). Подробности излишни: мы и так знаем, что он будет постоянно лезть на рожон, подвергать свою жизнь смертельной опасности и при этом носить стильный костюм — иначе он просто не может.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Телец

Киногороскоп: в 2023 году Тельцы возглавят работу над большим проектом, но сначала лучше подумать о последствиях и разобраться в том, что есть зло, а что — благо.

Что смотреть: «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан) — биографическая драма об американском физике, который руководил разработками ядерного оружия, глазами режиссера, любителя сюжетно-временных головоломок.

Характеристика знака: Тельцы усидчивы; они могут днями и ночами корпеть над своим детищем и всегда умеют находить выход из сложных ситуаций. Но лишь избранные из них становятся гениальными учеными, как Роберт Оппенгеймер, который родился под знаком Тельца. В новом фильме физика, создавшего страшнейшее оружие современности, сыграет Киллиан Мерфи. Вряд ли героя можно назвать самым добрым и гуманным Тельцом, но смекалистым и работоспособным уж точно.

Оппенгеймер

Близнецы

Киногороскоп: Близнецам нужно будет проявить себя и показать всем, чего стоите, — с этим поможет ваша вторая личность.

Что смотреть: «Блондинка в законе — 3» — третья часть о белокурой моднице в розовом, которая ломает стереотипы.

Характеристика знака: Близнецы благодаря своей особой розовой оптике идут по жизни с улыбкой и во всем видят хорошее. Прямо как Эль Вудс (Риз Уизерспун), которая не перестает удивлять окружающих ее людей в сером. Для знака характерна двойственность характера: с одной стороны, она живет как наивная девочка в оболочке взрослой женщины, а с другой — вдруг может оказаться самым умным, серьезным и талантливым юристом.

Блондинка в законе

Рак

Киногороскоп: Ракам придется разобраться с семейными проблемами, но у вас все получится. Карьера тоже пойдет в гору — возможно, даже предложат хорошую должность.

Что смотреть: «Сын» (Флориан Зеллер) — новая семейная драма от режиссера оскароносного «Отца».

Характеристика знака: Раки обладают спокойным, чутким и нежным нравом. Они способны стать для семьи сильной опорой и окружить своих родных уютом и материальным комфортом. Раки — примерные отцы и любящие мужья, готовые взять ответственность за своих детей и поддержать ребенка в трудную минуту. Прямо как Питер (Хью Джекман) из «Сына», который делает успешную карьеру и помогает сыну решить проблемы с помощью заботы и поддержки, но и, конечно, в новой семье он — самый-самый.

Сын

Лев

Киногороскоп: Львы могут оказаться в экстравагантных обстоятельствах, из которых можно выпутаться только благодаря родным людям. С личной жизнью у вас тоже все будет в порядке.

Что смотреть: «Моя пиратская свадьба» (Джейсон Мур) — смесь ромкома и боевика с главной невестой 2022 года — Джей Ло.

Характеристика знака: Львы — многозадачные и общительные; они фанатеют от работы. Дженнифер Лопес — по гороскопу Лев. Львиц и играет. Сильной и независимой придется на пару с женихом сражаться с преступниками, защищать от них гостей свадьбы и параллельно с этим разбираться в своих чувствах. Настоящая царица, которая расправится с нахальными грабителями, при этом даже не сняв свадебного платья.

Моя пиратская свадьба

Дева

Киногороскоп: в следующем году Дев ждет вторая молодость и сладкая жизнь.

Что смотреть: «Вилли Вонка» (Пол Кинг) — музыкальное фэнтези, которое станет приквелом романа 1964 года «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.

Характеристика знака: Девы интеллектуальны, требовательны, заботливы; они любят давать советы и поучать. Они мыслят творчески и обычно получают удовольствие от того, чем занимаются. Им нравится быть взрослее и умнее всех, как Вилли Вонке (Тимоти Шаламе), который неспроста выбрал такую вкусную и необычную работу с теми, кому нужна его помощь и кто точно до него еще не дорос, — с детьми-сладкоежками.

Вилли Вонка

Весы

Киногороскоп: Весам улыбнется удача в 2023 году, но для этого вам нужно прикинуться кем-то другим.

Что смотреть: «Большая или маленькая ложь» (Майкл Марен) — комедия о счастливом случае и талантливой афере.

Характеристика знака: Весы представляют себя героями любовного романа и обожают светскую жизнь. Но порой они слишком глубоко погружаются в грезы о собственном бизнесе и потенциале аристократа, так и не предпринимая ничего для того, чтобы подняться наверх. Тем не менее по жизни им везет. Так же, как и Шрайверу (Майкл Шеннон), который опустился на самое дно, но волей случая стал героем чьей-то чужой красивой жизни.

Большая или маленькая ложь

Скорпион

Киногороскоп: в следующем году Скорпионам откроются их неожиданные таланты.

Что смотреть: «Мадам Паутина» (Эс Джей Кларксон) — супергеройский фильм Marvel о Мадам Паутине.

Характеристика знака: по мнению астрологов, у Скорпионов есть связь с другими мирами и сильные экстрасенсорные способности. Они обладают хорошей интуицией и принимают как темные, так и светлые стороны человека. Страстные натуры-скорпионы часто рождаются с даром ясновидения и гипноза. Это очень напоминает Мадам Паутину (Дакота Джонсон), которая видит будущее и владеет телепатией.

Мадам Паутина в комиксах

Стрелец

Киногороскоп: охотничьи инстинкты возьмут над Стрельцами верх, и это принесет свои плоды как в карьере, так и в личной жизни.

Что смотреть: «Дюна 2» (Дени Вильнев) — долгожданный сиквел научно-фантастической франшизы, снятой по романам Фрэнка Герберта.

Характеристика знака: Стрельцы — сильные и смелые люди с чувством долга перед всеми, кто находится под их крылом. Защита семьи и родного дома для них на первом месте. Несмотря на то что в первой части Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) кажется тонким, но сомневающимся и неуверенным в себе подростком, уже там заметен его нарастающий воинский дух. В продолжении Атрейдес покажет себя во всей красе как отважного мужчину.

Дюна

Козерог

Киногороскоп: в 2023 году Козероги встретят свою любовь и добьются ее во что бы то ни стало.

Что смотреть: «Русалочка» (Роб Маршалл) — фэнтезийный мюзикл, адаптирующий сюжет всеми любимой сказки Ганса Христиана Андерсена.

Характеристика знака: рожденных под знаком Козерога не удержать в рамках общепринятых стереотипов. Вроде таких, что человеку и русалке не суждено быть вместе. К тому же Козероги бывают упрямыми, поэтому даже Тритон, могущественный царь и отец Русалочки, не способен удержать ее в подводном мире. Благодаря внутренней силе и естественной красоте Русалочка (Холли Бэйли) добивается всего, чего она только пожелает.

Русалочка

Водолей

Киногороскоп: после кризиса в семье и на работе Водолеев ждут новые крутые виражи.

Что смотреть: «Феррари» (Майкл Манн) — биографический фильм о жизни Энцо Феррари.

Характеристика знака: Водолеи — прирожденные реформаторы всего старого: общественного строя, философии жизни, ветхой морали и привычных в быту вещей. Они постоянно фонтанируют идеями, как сделать мир вокруг совершеннее, и ради своих целей могут быть властными. Рожденные под этим знаком — это зачастую неординарные личности, поэтому среди них много знаменитостей. Например, Энцо Феррари (Адам Драйвер) — создатель самых быстрых гоночных автомобилей.

Феррари

Рыбы

Киногороскоп: в следующем году идеалистические фантазии разрушатся, но вы научитесь ценить то хорошее, что вас окружает.

Что смотреть: «Барби» (Грета Гервиг) — фэнтезийная мелодрама о стандартах красоты от оскаровской номинантки и феминистки.

Характеристика знака: Рыбы обладают тонкой душевной организацией. Рожденные под этим знаком — мечтательные натуры, которые видят мир в розовом цвете и привлекают вторую половинку своей беззащитностью. Они легко идут на контакт и умеют доверять людям. В нужный момент могут стать сильными и волевыми, чтобы бороться с несправедливостью. Судя по всему, Барби в исполнении Марго Робби будет именно такой.