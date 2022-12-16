Джеймс Марсден и Аль Пачино снялись в нуар-триллере Майкла Китона

По информации Variety, Майкл Китон укомплектовал актерский состав второго своего нуар-триллера Knox Goes Away («Нокс уходит»). В фильме сыграют Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»), Марша Гей Харден («Таинственная река»), Сьюзи Накамура («Авеню 5»), Джоанна Кулиг («Холодная война»), Рэй Маккиннон («Ломка»), Джон Хугенэккер («Последний урок»), Лела Лорен («Американские боги») и Аль Пачино («Ирландец»). Основные съемки уже завершились.

Китон выступает режиссером, продюсером и исполнителем главной роли. Сценарий написал Грегори Пуарье («Шпион по соседству»).

В центре сюжета — наемный убийца Джон Нокс (Китон), у которого диагностируют прогрессирующую форму слабоумия. Он клянется провести последние дни в попытках искупить свою вину перед некогда брошенным сыном (Марсден). Ради этого он вступает в неравное противостояние с властями и собственным слабеющим разумом.

Проект также продюсируют Тревор Мэтьюз («Кровавые братья») и Ник Гордон («Скин») из кинокомпании Brookstreet, а также Майкл Шугар («В центре внимания») и Эшли Залта («Дикинсон») из Sugar23. Про предстоящий фильм они рассказывают следующее:

«Подобные оригинальные нуар-триллеры — редкость в наши дни, поэтому, как продюсеры и любители кино, мы очень рады возможности стать частью этого проекта. Благодаря невероятному таланту Майкла Китона и множества других замечательных актеров и специалистов, участвующих в производстве, мы уверены, что эта картина сможет доставить зрителям истинное удовольствие».

Knox Goes Away станет уже не первой режиссерской работой Китона. В 2008 году он снял криминальную драму «Веселый господин», в которой также исполнил главную роль в паре с Келли Макдоналд («Подпольная империя»).