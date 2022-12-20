В разработке находится документальный мини-сериал о романе «Анна Каренина»

Институт развития интернета анонсировал шестисерийный документальный мини-сериал «Каренина».

Проект станет экранизацией исторической книги «Подлинная история Анны Карениной» знаменитого литературоведа и писателя Павла Басинского. Это произведение посвящено истории создания и тайнам, сокрытым на страницах одного из самых известных романов Льва Николаевича Толстого. Многие читатели даже не подозревают, какие тонкости и парадоксы нравов XIX века Толстой включил в свой бессмертный труд. Басинский попытался собрать воедино все факты, способные дать современным поклонникам романа совершенно иной взгляд на эту легендарную трагическую историю любви.

Что означал развод в Российской империи? Какое место в культуре того времени занимали балы и что сцены балов могут сказать о персонажах «Анны Карениной»? Куда именно ехала главная героиня перед тем, как броситься под поезд? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители смогут получить в будущем сериале.

Разработкой проекта занимается «Студия Видеопрокат», ранее работавшая над такими известными шоу, как Happy End и «Псих». Производство в данный момент находится на стадии написания сценария. Одним из сценаристов сериала выступает сам Басинский.

Премьера мини-сериала «Каренина» состоится в 2023 году.