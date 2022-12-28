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Киноафиша Новости Сериал «Йеллоустоун»: сюжет, где проходят съемки, актерский состав

Сериал «Йеллоустоун»: сюжет, где проходят съемки, актерский состав

28 декабря 2022 14:03
Сериал «Йеллоустоун»: сюжет, где проходят съемки, актерский состав

Ранчо Даттонов существует на самом деле.

1 января на стриминговом сервисе Paramount+ состоится премьера восьмой серии пятого сезона вестерн-сериала «Йеллоустоун». Главные роли в сериале на протяжении всех пяти сезонов исполняют Кевин Костнер («Танцующий с волками»), Люк Граймс («Снайпер»), Келли Райлли («Голгофа») и Уэс Бентли («Красота по-американски»).

В центре сюжета — семейство Даттон, владеющее крупным ранчо. На протяжении всех предыдущих серий Даттоны во главе с отцом семейства Джоном Даттоном (Костнер) боролись за свои земли и традиционный уклад жизни. В пятом сезоне Джон оказывается избран губернатором штата Монтана. Сразу же после инаугурации он распускает предыдущую администрацию и назначает свою дочь Бетт (Райлли) главой губернаторского штаба. Однако такие радикальные реформы заставляют давних врагов Даттонов вновь вступить с ними в борьбу за власть.

Сериал «Йеллоустоун»: сюжет, где проходят съемки, актерский состав

Несмотря на то, что действие сериала разворачивается в Монтане, съемки шоу проходили в самых разнообразных локациях. К примеру, по данным издания The Salt Lake Tribune, от 70% до 75% первых трех сезонов шоу были сняты в более чем в 20 локациях штата Юта. Создатели проекта сделали выбор в пользу Юты, поскольку местное правительство активно оказывало команде помощь в рамках государственной программы поддержки кинематографа. Что касается пятого сезона, то его съемки практически полностью проходили в Монтане, но несколько сцен также были сняты в Юте и Техасе.

Что касается ранчо Даттонов, то это место действительно существует. Оно находится в Монтане недалеко от городка Дарби и называется ранчо Шефа Джозефа. Площадь ранчо составляет 2500 акров. Деревянный дом Даттонов находится там же. На самом деле это здание представляет собой особняк площадью 464 квадратных метра. Когда на ранчо не проходят съемки «Йеллоустоуна», владельцы, как правило, сдают его в аренду туристам.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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