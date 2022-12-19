Один из персонажей «Бесславных ублюдков» был создан специально для Адама Сэндлера

Квентин Тарантино подтвердил давний слух о том, что Адам Сэндлер мог сыграть в его фильме «Бесславные ублюдки». Во время своего выступления в подкасте Билла Махера Club Random режиссер заявил, что написал роль сержанта Донни Доновица, носящего устрашающее прозвище «Жид-медведь», специально для Сэндлера. Однако актер оказался слишком занят на съемках «Приколистов» Джадда Апатоу:

«Джадд и я познакомились друг с другом через Адама Сэндлера, когда я снимался в камео в «Ники, дьявол младший». Я весело проводил время в их компании. Мы вместе занимались кучей разных вещей. В те дни только закончил выходить сериал «Хулиганы и ботаны» или он вскоре должен был закончиться, точно не помню. Но все люди в кинокомпании Happy Madison, которая занималась разработкой «Ники, дьявол младший», были просто без ума от шоу, а я его полностью пропустил».

Тарантино продолжил:

«Я написал «Жида-медведя» специально для Адама Сэндлера. Когда мы с Сэндлером обсуждали эту роль на съемках «Ники, дьявол младший», он говорил мне что-то вроде: «О, чувак, я буду избивать нацистов битой? Вот это сценарий! Чертовски круто! Я не могу дождаться!». Мне кажется, он хвастался этим перед каждым встречным еврейским парнем».

Однако производства «Бесславных ублюдков» и «Приколистов» выпали на один и тот же временной период. Апатоу уговорил Сэндлера сделать выбор в пользу последнего проекта за полтора года до начала съемок. Из-за этого актер не смог появиться в фильме Тарантино, и найти ему замену оказалось не так просто:

«Это была настоящая проблема. Джадд собрал в «Приколистах» всех подходящих еврейских актеров. Например, Сет Роген тоже снимался у него. Дэвид Крамхолц оказался занят. Я собирался избить Гитлера бейсбольными битами, но не мог найти для этого евреев!»

В конечном итоге Тарантино взял на роль Доновица своего давнего друга Элая Рота.