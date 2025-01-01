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Миньоны 3
Миньоны 3
Minions 3
Напомним о выходе в прокат
приключения
анимация
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Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
30 июня 2027
Дата выхода
30 июня 2027
США
Производство
Illumination Entertainment, Universal Pictures
Другие названия
Minions 3, Käsilased 3
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