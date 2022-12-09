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Киноафиша Новости Netflix объявил дату премьеры второго сезона сериала «Тень и кость»

Netflix объявил дату премьеры второго сезона сериала «Тень и кость»

9 декабря 2022 15:48
Netflix объявил дату премьеры второго сезона сериала «Тень и кость»

Продолжение фэнтезийного шоу выйдет в начале весны.

Стрим-сервис Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала «Тень и кость». Продолжение фэнтезийного шоу будет состоять из восьми эпизодов и появится на стриминге 16 марта 2023 года.

Главные роли во втором сезоне вновь исполняют Джесси Мей Ли («Прошлой ночью в Сохо»), Бен Барнс («Прощание»), Арчи Рено («Морбиус») и Фредди Картер («Пенниуорт»).

Сериал основан на серии романов американский писательницы Ли Бардуго. Действие разворачивается в мире, разделенном на две половины барьером вечной тьмы, где живут ужасные монстры, питающиеся человеческой плотью. В центре сюжета — Алина Старкова (Мей Ли), девушка, обладающей способностью вызывать солнечный свет.

Во втором сезоне Алина отправится в путешествие по разным континентам, чтобы найти мифических существ, способных усилить ее способности. Кроме того, фанаты оригинальных книг смогут увидеть долгожданное появление таких персонажей, как Уайлан Хендрикс в исполнении Джека Вульфа («Ведьмак»), Николай Ланцов в исполнении Патрика Гибсона («Испанская принцесса»), Толя Юл-Батаара в исполнении Льюиса Тана («Жертва») и Тамар Кир-Батар в исполнении Анны Леонг Брофи («Будет больно»). Создатели сериала обещают не только увеличить масштаб шоу, но и расширить мифологию изображаемого мира, больше раскрыть его персонажей, а также показать зрителям совершенно новые локации, например, страны Новый Зем и Шу Хань.

Шоураннером сериала выступает Эрик Хайссерер. Вместе с ним над вторым сезоном работает Диган Фрайклинд («Во тьме»), которая является вторым шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом сериала.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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