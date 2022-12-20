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Киноафиша Новости Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»

20 декабря 2022 12:00
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»

Шоу, которые точно понравятся всем фанатам детища Даррена Стара.

 

Необыкновенный плейлист Зои (2020)

«Необыкновенный плейлист Зои» — это музыкальный сериал, состоящий из элементов комедии и драмы. Главная героиня — Зои Кларк (Джейн Леви) — обладает способностью слышать мысли людей через песни. Это немного усложняет ее жизнь, но в целом — скорее помогает разобраться в собственных чувствах. С «Эмили в Париже» сериал роднит живая цветовая палитра и крайне оптимистичный настрой. Как и Эмили, Зои — очень бойкая и активная девушка, готовая свернуть горы ради достижения поставленной цели. Увы, ее амбиции порой выходят из-под контроля, что становится причиной различных неловких ситуаций.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Необыкновенный плейлист Зои

Воровки (2019)

Сюжет нетфликсовских «Воровок» фокусируется на девочке-подростке по имени Элоди (Брианна Хильдебранд), которая переезжает жить к отцу и его новой семье после трагической смерти матери. И без того напряженная обстановка в доме ухудшается, когда выясняется, что Элоди страдает клептоманией. К счастью, девушка быстро находит подруг «по интересам», которые так же, как и она сама, имеют неконтролируемую тягу к чужим вещам. «Воровки» — шоу куда более серьезное, чем «Эмили в Париже». Авторы сериала поднимает тему травмы, зависимости и абьюза. Тем не менее есть момент, который роднит Элоди и Эмили. В начале повествования обе девушки оказываются в новом месте и вынуждены ассимилироваться с абсолютно чуждым себе социумом, превозмогая страхи и старые привычки.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Воровки

Проект «Минди» (2012)

«Проект “Минди”» — многосерийная романтическая комедия, повествующая о буднях акушера-гинеколога Минди Лахири (Минди Калинг). По сюжету, главная героиня пытается найти баланс между работой и отношениями, параллельно переживая как смешные, так и грустные ситуации. Как и «Эмили в Париже», «Проект “Минди”» — это шоу о женщине, которая познает себя и развивается благодаря новому жизненному опыту. Как и Эмили, она не боится быть в конфронтации с другими и идти навстречу поставленной цели, даже если путь к ней усложняется различными проблемами. По мере развития событий Минди вырастает в настоящую сильную и независимую леди, которой можно лишь гордиться и восхищаться.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Проект «Минди»

Секс в большом городе (1998-2004)

Сложно представить человека, который хотя бы раз в жизни не смотрел «Секс в большом городе». Тем не менее, если вы вдруг упустили этот сериал из виду, знайте: когда-то именно «СВБГ» сделал Даррена Стара таким популярным. Это сериал — идеальный вариант для тех, кто хотел бы найти что-то с похожим авторским почерком, но другим сюжетом. Действие «СВБГ» разворачивается вокруг четырех подруг (Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон), проживающих в Нью-Йорке. Каждая из них мечтает построить личное счастье, однако найти вторую половину в самом большом городе мира оказывается не так уж просто. Как и Эмили, главные героини «СВБГ» уделяют внимание внешнему виду и активно следят за тенденциями моды. Однако для них это не работа, а скорее, стиль жизни.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Секс в большом городе

Жирным шрифтом (2017)

Основанный на реальной истории бывшего редактора Cosmopolitan сериал полностью погружается в вымышленную вселенную издательской индустрии. Главные героини — три подруги, которые пытаются построить успешную карьеру в медиа, борясь с многочисленными социальными стереотипами о том, что место женщины на кухне, а не в офисе. Несмотря на различные исторические эпохи, «Жирным шрифтом» довольно сильно похож на «Эмили в Париже»: оба сериала демонстрируют мир высокой моды, но с разных фокусов. Кроме того, все три героини «Жирным шрифтом» периодически пытаются найти себе идеальных бойфрендов, но, как и Эмили, терпят неудачи.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Жирным шрифтом

Новенькая (2019)

Сюжет комедийного сериала «Новенькая» разворачивается вокруг учительницы Джессики Дэй (Зои Дешанель), которая расстается с парнем и переезжает на новую квартиру. Там она знакомится с тремя новыми соседями, по крайне удачному совпадению они оказываются привлекательными мужчинами. У Джесс и Эмили разные пути, но очень схожие обстоятельства. Обе пытаются найти себя в новом месте, по сути, начинают жизнь с чистого листа. На протяжении сюжета обе девушки вступают в разные романтические отношения, но по-настоящему любят лишь одного человека. Остается лишь надеяться на то, что у Эмили с ее шефом все сложится так же хорошо, как и у Джесс с Ником.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Новенькая

Как я встретила вашего папу (2022)

Спин-офф популярного ситкома «Как я встретил вашу маму» фокусируется на молодой женщине по имени Софи (Хилари Дафф), которая решает рассказать детям долгую и закрученную историю своего знакомства с их будущим отцом. Рассказ затянулся уже на один сезон и, вероятно, станет еще длиннее. Подобно «Эмили в Париже», «Как я встретила вашего папу» полностью фиксируется на своей центровой героине, которая переживает личные и профессиональные трудности. Однако каким бы тяжелым ни был кризис Софи, повествование шоу всегда остается максимально ненавязчивым и легковесным. Как и Эмили, Софи активно меняет мужчин в надежде когда-нибудь найти «того самого». И в конце концов находит, но понимает это далеко не сразу.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Как я встретила вашего папу

Я никогда не... (2020)

Еще один проект Минди Калинг, сюжет которого разворачивается вокруг шестнадцатилетней Деви (Майтрейи Рамакришна) — старшеклассницы индийского происхождения. Главная героиня переживает классические проблемы пубертата, впервые пытается декларировать собственную независимость и, конечно, активно влюбляется. Кроме того, Деви готовится к поступлению в колледж, что требует от нее максимальных баллов в школе. Что же общего у этого шоу с «Эмили в Париже»? Во-первых, обе героини страдают неврозом контроля — они слишком часто пытаются воздействовать на людей и события, находящиеся вне их зоны ответственности. И Эмили, и Деви знают от своей психологической особенности, но со временем учатся с ней жить.

Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже»
Я никогда не

Olya Smolina
Olya Smolina
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