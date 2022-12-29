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Киноафиша Новости «Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году

«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году

29 декабря 2022 16:15
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году

Стриминговый сервис представил топы своих самых популярных фильмов и сериалов уходящего сезона.

Netflix опубликовал рейтинги десяти своих самых успешных фильмов и сериалов уходящего 2022 года.

Первое место в топе 10 популярнейших англоязычных фильмов сервиса года заняла картина «Серый человек». Шпионский боевик братьев Руссо за первые 28 дней в эфире набрал 253 млн часов просмотров от зрителей. Последующие места по порядку достались фантастическому экшен-фильму «Проект «Адам» Шона Леви, мелодраме «Пурпурные сердца» Элизабет Аллен, спортивной комедии «Прорваться в НБА» Джеремайи Сагара, документальной ленте «Аферист из Tinder» Фелисити Моррис, мультфильму «Морской монстр» Крису Уильямса, детективу «Энола Холмс 2» Гарри Брэдбира, комедии «Выпускной класс» Алекса Хардкасла, комедийному шпионскому триллеру «Человек из Торонто» Патрика Хьюза и боевику «Дневная смена» Дж. Дж Перри. Самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix в этом году стал норвежский блокбастер «Тролль» Роара Утхёуга.

В рейтинг популярнейших англоязычных сериалов Netflix за год первое место ожидаемо занял четвертый сезон научно-фантастического шоу «Очень странные дела», одного из главных флагманских проектов сервиса. Второе и третье место заняли дебютировавшие в этом году сериалы «Уэнсдэй» и «Монстр: История Джеффри Дамера» соответственно. За ними по порядку расположились второй сезон исторической мелодрамы «Бриджертоны», драма «Изобретая Анну», четвертый сезон триллера «Озарк», драматический триллер «Наблюдатель», фантастическая драма «Песочный человек», третий сезон супергеройского шоу «Академия «Амбрелла» и четвертый сезон мелодрамы «Виргин Ривер». Звание популярнейшего неанглоязычного шоу Netflix досталось корейскому зомби-боевику «Мы все мертвы».

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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