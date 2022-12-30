Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов
30 декабря — время, когда стоит полностью настроиться на новогоднюю суету и отдаться моменту. Продукты на завтра уже куплены, а подарки упакованы, поэтому все, что остается, — это расслабиться и ждать завтрашнего новогоднего чуда. Рассказываем, что покажут 30 декабря по телевизору на всех федеральных каналах.
Первый. Программа передач на 30 декабря
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:20 АнтиФейк
09:55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск
10:45 Информационный канал
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 «Поле чудес». Новогодний выпуск
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:20 Джентльмены удачи
00:55 «Ирония судьбы. С любимыми не расставайтесь...»
01:55 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
02:45 «Бриллиантовая рука». Рождение легенды»
03:20 Три плюс два
Россия 1. Программа передач на 30 декабря
05:00 Утро России
05:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
05:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
06:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
06:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
07:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
07:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
08:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
08:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
09:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
09:30 Утро России. Санкт-Петербург
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Красный проект. К 100-летию СССР
13:50 Укрощение свекрови
16:00 Вести
16:30 Укрощение свекрови. Продолжение
20:00 Вести
21:15 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»
21:30 Конек-Горбунок
23:35 Последний богатырь
01:30 Комета Галлея
04:45 Доярка из Хацапетовки
Матч ТВ. Программа передач на 30 декабря
04:35 Футбол на все времена
05:05 Защита Валерия Васильева
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Год российского спорта
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Анна Гринёва
13:20 Матч! Парад
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Ты в бане!
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль)
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямая трансляция из Москвы
00:05 Лица страны. Анна Гринёва
00:25 Все на Матч!
01:05 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». Трансляция из Элисты. В. Минеев - Э. Джун
02:10 Новости
02:15 Андрес Иньеста. Неожиданный герой
04:05 География спорта. Вершина Теи
04:35 Футбол на все времена
НТВ-Петербург. Программа передач на 30 декабря
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
05:40 Улицы разбитых фонарей 15. Новогодний переполох
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. Выпуск от 30 декабря
09:25 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии
12:00 «Хочу жить вечно!» Научное расследование Сергея Малозёмова
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Санкт-Петербурге
16:45 ДНК
17:55 Жди меня. Новогодний выпуск
19:00 Сегодня
19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге
20:00 «Агентство «Справедливость». 9-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 10-я серия
22:00 Пёс-6. Вендетта
23:00 «VK под шубой». Новогоднее шоу
00:00 В зоне доступа любви
01:50 «Следствие вели.».
03:55 Ярость. «Ярость», 1-я и 2-я серии
ТВ-центр. Программа передач на 30 декабря
05:20 Москва резиновая
06:00 Настроение
08:00 Отдам котят в хорошие руки
10:05 Двенадцать чудес (1-я серия)
11:30 События
11:50 Двенадцать чудес (2-я серия)
12:35 Новогодний детектив
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика 5 (1-я серия)
15:58 Женская логика 5 (2-я серия)
17:05 Актерские драмы (Дело принципа)
17:50 События
18:10 Продается дача
20:05 Снежный человек
22:15 Приют комедиантов (Про подарки)
23:55 Владимир Меньшов. Поздняя слава
00:35 Ширли-Мырли
02:50 Петровка, 38
03:05 Суженый-ряженый
04:40 Девушка с косой
Культура. Программа передач на 30 декабря
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Театр Образцова
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь
07:30 Запечатленное время. Пора большого новоселья
08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова
08:15 Весна
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Москва». Документальный фильм. 1972
12:10 Цвет времени. Рене Магритт
12:20 13 поручений
13:30 «Юбилей на Марсовом поле». К 350-летию со дня рождения Петра I
14:10 Народные артисты СССР. Александра Пахмутова
15:00 Новости культуры
15:10 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 4-й
15:55 Линия жизни. Народные артисты СССР. Олег Басилашвили
17:00 Рассекреченная история. Советский общепит между кулинарией и идеологией
17:30 Гала-концерт «Наследники традиций». Закрытие Года культурного наследия народов России
19:15 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Нина Мозер
21:00 По следам сирийских мудрецов. Дамаск. Вечный город
21:40 Беглецы
23:10 Новости культуры
23:30 2 верник 2. Ильдар Абдразаков
00:25 ХX век. «Бенефис Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978
01:50 Искатели. Сокровища атамана Кудеяра
02:35 «Жил-был пес». «Остров»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 30 декабря
05:00 6 кадров. Сезон 5. 26-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 5. 27-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 5. 28-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия
07:00 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
07:05 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия
07:15 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия
07:20 Драконы и всадники Олуха
07:45 Драконы и всадники Олуха
08:10 Драконы и всадники Олуха
08:40 Детектив Финник. 7-я и 8-я серии
08:50 Детектив Финник
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 20-я серия
09:25 ПроСТО кухня. 195-я серия
10:00 Маска. Танцы. За кадром. 13-я серия
12:00 Уральские пельмени
12:35 Барбоскины на даче
14:05 Выкрутасы
16:10 Ёлки новые
18:00 Ёлки последние
20:00 Ёлки-8
21:45 Ирония судьбы в Голливуде
23:50 Семьянин
02:10 Воронины
02:35 Воронины. Сезон 12. 12-я серия
03:00 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 2. 5-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 2. 6-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 2. 7-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 2. 9-я серия
РЕН ТВ. Программа передач на 30 декабря
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бесконечность
22:00 Призрачный гонщик
23:50 Убийство в Восточном экспрессе
02:00 Действуй, сестра!
03:30 Действуй, сестра 2
ТНТ. Программа передач на 30 декабря
04:40 Открытый микрофон. 13-я серия
05:25 Открытый микрофон. 14-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
08:30 Звездная кухня. 16-я серия
09:00 Наша Russia. Дайджест. 15-я серия
09:30 Наша Russia. Дайджест. 16-я серия
10:00 Наша Russia. Дайджест. 17-я серия
10:30 Наша Russia. Дайджест. 18-я серия
11:00 Наша Russia. Дайджест. 19-я серия
11:30 Наша Russia. Дайджест. 20-я серия
12:00 Наша Russia. Дайджест. 21-я серия
12:30 Наша Russia. Дайджест. 22-я серия
13:00 Наша Russia. Дайджест. 23-я серия
13:25 Наша Russia. Дайджест. 24-я серия
13:55 Наша Russia. Дайджест. 25-я серия
14:30 Наша Russia. Дайджест. 26-я серия
14:50 Морской бой
17:30 Форсаж-5
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 766-я серия
22:00 Концерты. 9-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия
00:30 Бриджит Джонс 3
02:35 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия
04:10 Comedy Баттл. 19-я серия
Домашний. Программа передач на 30 декабря
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
13:10 Порча. Без рук
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Сладкая жизнь
14:45 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
19:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Проклятая игра». «Старые сказки»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Сладкая жизнь
01:05 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 По делам несовершеннолетних