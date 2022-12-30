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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов

30 декабря 2022 00:00
Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов

30 декабря — время, когда стоит полностью настроиться на новогоднюю суету и отдаться моменту. Продукты на завтра уже куплены, а подарки упакованы, поэтому все, что остается, — это расслабиться и ждать завтрашнего новогоднего чуда. Рассказываем, что покажут 30 декабря по телевизору на всех федеральных каналах.

Первый. Программа передач на 30 декабря

05:00 Телеканал «Доброе утро»‎

09:00 Новости (с субтитрами)

09:20 АнтиФейк

09:55 «Жить здорово!»‎ Новогодний выпуск

10:45 Информационный канал

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Информационный канал

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:40 «Человек и закон»‎ с Алексеем Пимановым

19:45 «Поле чудес»‎. Новогодний выпуск

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети»‎. 10-й юбилейный сезон

23:20 Джентльмены удачи

00:55 «Ирония судьбы. С любимыми не расставайтесь...»‎

01:55 «Любовь и голуби»‎. Рождение легенды»‎

02:45 «Бриллиантовая рука»‎. Рождение легенды»‎

03:20 Три плюс два

Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов
Бриллиантовая рука

Россия 1. Программа передач на 30 декабря

05:00 Утро России

05:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

05:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

06:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

06:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

07:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

07:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

08:07 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

08:35 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

09:00 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

09:30 Утро России. Санкт-Петербург

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 Красный проект. К 100-летию СССР

13:50 Укрощение свекрови

16:00 Вести

16:30 Укрощение свекрови. Продолжение

20:00 Вести

21:15 Местное время. Санкт-Петербург. «Вести»

21:30 Конек-Горбунок

23:35 Последний богатырь

01:30 Комета Галлея

04:45 Доярка из Хацапетовки

Матч ТВ. Программа передач на 30 декабря

04:35 Футбол на все времена

05:05 Защита Валерия Васильева

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Год российского спорта

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Анна Гринёва

13:20 Матч! Парад

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Ты в бане!

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль)

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямая трансляция из Москвы

00:05 Лица страны. Анна Гринёва

00:25 Все на Матч!

01:05 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». Трансляция из Элисты. В. Минеев - Э. Джун

02:10 Новости

02:15 Андрес Иньеста. Неожиданный герой

04:05 География спорта. Вершина Теи

04:35 Футбол на все времена

НТВ-Петербург. Программа передач на 30 декабря

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет

05:40 Улицы разбитых фонарей 15. Новогодний переполох

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3. Выпуск от 30 декабря

09:25 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии

12:00 «Хочу жить вечно!» Научное расследование Сергея Малозёмова

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Санкт-Петербурге

16:45 ДНК

17:55 Жди меня. Новогодний выпуск

19:00 Сегодня

19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге

20:00 «Агентство «Справедливость». 9-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 10-я серия

22:00 Пёс-6. Вендетта

23:00 «VK под шубой». Новогоднее шоу

00:00 В зоне доступа любви

01:50 «Следствие вели.».

03:55 Ярость. «Ярость», 1-я и 2-я серии

ТВ-центр. Программа передач на 30 декабря

05:20 Москва резиновая

06:00 Настроение

08:00 Отдам котят в хорошие руки

10:05 Двенадцать чудес (1-я серия)

11:30 События

11:50 Двенадцать чудес (2-я серия)

12:35 Новогодний детектив

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика 5 (1-я серия)

15:58 Женская логика 5 (2-я серия)

17:05 Актерские драмы (Дело принципа)

17:50 События

18:10 Продается дача

20:05 Снежный человек

22:15 Приют комедиантов (Про подарки)

23:55 Владимир Меньшов. Поздняя слава

00:35 Ширли-Мырли

02:50 Петровка, 38

03:05 Суженый-ряженый

04:40 Девушка с косой

Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов
Ширли-Мырли

Культура. Программа передач на 30 декабря

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Театр Образцова

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь

07:30 Запечатленное время. Пора большого новоселья

08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской». Рассказывает Агриппина Стеклова

08:15 Весна

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Москва». Документальный фильм. 1972

12:10 Цвет времени. Рене Магритт

12:20 13 поручений

13:30 «Юбилей на Марсовом поле». К 350-летию со дня рождения Петра I

14:10 Народные артисты СССР. Александра Пахмутова

15:00 Новости культуры

15:10 Веселый жанр невеселого времени. Фильм 4-й

15:55 Линия жизни. Народные артисты СССР. Олег Басилашвили

17:00 Рассекреченная история. Советский общепит между кулинарией и идеологией

17:30 Гала-концерт «Наследники традиций». Закрытие Года культурного наследия народов России

19:15 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Нина Мозер

21:00 По следам сирийских мудрецов. Дамаск. Вечный город

21:40 Беглецы

23:10 Новости культуры

23:30 2 верник 2. Ильдар Абдразаков

00:25 ХX век. «Бенефис Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978

01:50 Искатели. Сокровища атамана Кудеяра

02:35 «Жил-был пес». «Остров»

03:00 Перерыв в вещании

СТС. Программа передач на 30 декабря

05:00 6 кадров. Сезон 5. 26-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 5. 27-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 5. 28-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия

07:00 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

07:05 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия

07:15 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия

07:20 Драконы и всадники Олуха

07:45 Драконы и всадники Олуха

08:10 Драконы и всадники Олуха

08:40 Детектив Финник. 7-я и 8-я серии

08:50 Детектив Финник

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 20-я серия

09:25 ПроСТО кухня. 195-я серия

10:00 Маска. Танцы. За кадром. 13-я серия

12:00 Уральские пельмени

12:35 Барбоскины на даче

14:05 Выкрутасы

16:10 Ёлки новые

18:00 Ёлки последние

20:00 Ёлки-8

21:45 Ирония судьбы в Голливуде

23:50 Семьянин

02:10 Воронины

02:35 Воронины. Сезон 12. 12-я серия

03:00 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 2. 5-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 2. 6-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 2. 7-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 2. 9-я серия

Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов
Ёлки новые

РЕН ТВ. Программа передач на 30 декабря

05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бесконечность

22:00 Призрачный гонщик

23:50 Убийство в Восточном экспрессе

02:00 Действуй, сестра!

03:30 Действуй, сестра 2

ТНТ. Программа передач на 30 декабря

04:40 Открытый микрофон. 13-я серия

05:25 Открытый микрофон. 14-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

08:30 Звездная кухня. 16-я серия

09:00 Наша Russia. Дайджест. 15-я серия

09:30 Наша Russia. Дайджест. 16-я серия

10:00 Наша Russia. Дайджест. 17-я серия

10:30 Наша Russia. Дайджест. 18-я серия

11:00 Наша Russia. Дайджест. 19-я серия

11:30 Наша Russia. Дайджест. 20-я серия

12:00 Наша Russia. Дайджест. 21-я серия

12:30 Наша Russia. Дайджест. 22-я серия

13:00 Наша Russia. Дайджест. 23-я серия

13:25 Наша Russia. Дайджест. 24-я серия

13:55 Наша Russia. Дайджест. 25-я серия

14:30 Наша Russia. Дайджест. 26-я серия

14:50 Морской бой

17:30 Форсаж-5

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 766-я серия

22:00 Концерты. 9-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 155-я серия

00:30 Бриджит Джонс 3

02:35 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия

04:10 Comedy Баттл. 19-я серия

Домашний. Программа передач на 30 декабря

04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

13:10 Порча. Без рук

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Сладкая жизнь

14:45 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

19:00 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Проклятая игра». «Старые сказки»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Сладкая жизнь

01:05 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 По делам несовершеннолетних

Телепрограмма на сегодня: 30 декабря 2023 года для всех каналов
6 кадров

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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