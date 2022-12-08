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Киноафиша Новости Второй сезон «Шершней» обрел дату премьеры

Второй сезон «Шершней» обрел дату премьеры

8 декабря 2022 12:32
Второй сезон «Шершней» обрел дату премьеры

Продолжение триллера о выживании школьниц в лесу выйдет на экраны весной следующего года.

Стриминговый сервис Showtime объявил дату выхода второго сезона триллера «Шершни». Премьера продолжения сериала состоится на платформе 24 марта.

Главные роли в новых сериях вновь исполня Мелани Лински («Касл-Рок»), Джульетт Льюис («Я знаю, что это правда») и Кристина Риччи («Уэнсдэй»), к которым также присоединились Элайджа Вуд («Детективное агентство Дирка Джентли») и Нуха Джес Изман («ФБР»).

Серил посвящен женской команде по футболу, которая попала в авиакатастрофу и оказалась в изоляции посреди лесов Онтарио. Пока спасатели продолжают попытки найти девушек, окружающая их дикая обстановка медленно смывает с них налет цивилизации. Со временем некогда дружная команда превращается в несколько разрозненных групп каннибалов. Повествование в шоу ведется сразу в двух временных линиях: в первой, разворачивающейся в середине 90-х, футболистки выживают в лесу после той самой авиакатастрофы, а во второй спасенные много лет назад героини пытаются вести нормальную взрослую жизнь и скрыть от общественности подробности тех ужасных событий, которые произошли с ними.

Шураннером второго сезона выступает Джонатан Лиско («По волчьим законам»). Авторы сценария первого сезона Эшли Лайл («Нарко») и Барт Никерсон («Древние») также вернулись к проекту.

Премьера первых серий «Шершней» состоялась в 2021 году. Сериал получил множество положительных отзывов от критиков и зрителей, а также был удостоен пяти номинаций на премию «Эмми».

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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