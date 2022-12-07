«Они были крутыми, они были первыми»: вышел трейлер российском комедии «Клипмейкеры»

Кинокомпания СТВ и прокатчик «Атмосфера кино» представили дебютный трейлер российской криминальной комедии «Клипмейкеры», которая повествует о первопроходцах в индустрии музыкальных видео и рекламы. Релиз картины состоится в первую неделю Нового года — 5 января 2023 года.

Действие развернется в лихие 1990-е — в бурную эпоху обмана, развратных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. В центре сюжета окажется молодой московский клипмейкер Гриша (Александр Горчилин), который прокладывает себе в это непростое время дорогу к славе. Его приятели — лучшие клипмейкеры страны, а клиенты — крупнейшие звезды. Вместе с друзьями он успешно проворачивает разнообразные авантюры, и им постоянно везет, из-за чего создается ложное ощущение, что все только начинается.

В актерский состав фильма также вошли Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева, Арам Вардеванян, Татьяна Струженкова, Даниил Газизуллин, Иван Макаревич, Александр Молочников, Риналь Мухаметов, Игорь Верник и Николай Фоменко. Снял фильм по собственному сценарию режиссер Григорий Константинопольский («Мертвые души», «Гроза»).