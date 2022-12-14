Глеб Калюжный стремится вернуться в мир живых в трейлере второго сезона «Территории»

Онлайн-кинотеатр PREMIER презентовал полноценный трейлер второго сезона многосерийной мистической драмы «Территория» с Глебом Калюжным и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Вместе с этим стала известна официальная дата премьеры — новые эпизоды начнут выходить на стриминге с 19 января 2023 года.

Главный герой истории — 19-летний Егор Чудинов (Калюжный). Вместе с дядей Николаем (Мерзликин) парень отправляется на поиски родителей, пропавших в Приморском крае во время этнографической экспедиции. Совместно с родственником и двумя случайными попутчицами-студентками, Надей (Анастасия Чистякова) и Таней (Ксения Отинова), протагонист углубляется в дикую территорию. Там жизнь протекает по совершенно другим законам. Сначала Егор скептически относится к местным поверьям о сверхъестественном, но потом осознает, что страшно ошибался. В свежих сериях персонажи снова пересекутся с шаманами и колдунами, а также окажутся между миром мертвых и живых. Действующим лицам необходимо будет найти их границы и выяснить цену, которую необходимо заплатить для возвращения домой.

Постановкой всех восьми эпизодов занимался Динар Гарипов («Горе от ума»). Ниже сценаристка второго сезона Ирина Накарякова («Русалки») рассказала о своем подходе к материалу:

«В новом сезоне будут охвачены те явления, которые не поместились в семь серий первого сезона. Также моей задачей было заселить мир новыми героями, разработать новые сложные характеры и в это же время углубить отношения между теми героями, которых зритель уже знает и полюбил. Если первый сезон — это история похода за чудской силой, хоть и маскировался он под историю поиска родителей героя Глеба Калюжного, то второй — про то, как эту силу принять, как с ней справиться».

Сейчас уже идет активная разработка третьего сезона.