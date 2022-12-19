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Киноафиша Новости Сценарист оригинального «Крика» назвал персонажа, об «убийстве» которого он сожалеет

Сценарист оригинального «Крика» назвал персонажа, об «убийстве» которого он сожалеет

19 декабря 2022 16:35
Сценарист оригинального «Крика» назвал персонажа, об «убийстве» которого он сожалеет

Также продюсер новой части серии заявил, что не беспокоится из-за ухода Нив Кэмпбелл.

Кевин Уильямсон, сценарист первых двух фильмов хоррор-франшизы «Крик», признался, что он сожалеет о том, что убил персонажа Джейми Кеннеди во второй части серии. В новом интервью для Collider Уильямсона спросили о том, кого из погибших оригинальных героев он более всего хотел бы вернуть на экраны, на что тот ответил:

«Думаю, Рэнди, потому что он просто был убит посреди второго фильма. Если бы я знал, что в будущем появятся еще третья, четвертая и пятая части, что франшиза будет успешно существовать так долго, я бы оставил его в живых. Я думаю, что он мог бы эволюционировать вместе с жанром хоррора, что авторы следующих фильмов могли бы многое сделать с ним. Как на него повлияли события первой и второй части? Сохранил ли он любовь к фильмам ужасов? Что случится с ним в будущем? Мне кажется, многие фанаты хотели бы получить ответы на эти вопросы».

Сейчас в разработке находится уже шестая часть «Крика». Примечательно, что Нив Кэмпбелл, исполнившая роль одной из главных героинь серии Сидни Пресскот во всех предыдущих фильмах, не появится в новой картине. Кажется, что без героини Кэмпбэлл «Крик 6» может многое потерять. Однако в интервью для журнала Total Film продюсер проекта Чад Виллелла заявил, что не беспокоится по поводу отсутствия актрисы:

«Я бы не сказал, что беспокоюсь. Все члены команды являются большими поклонниками Нив Кэмпбелл и осознают значимость Сидни Прескотт для вселенной «Крика». Мы снимаем эти фильмы, потому что сами восхищаемся серией и ценим наследие «Крика». «Беспокоился» — не то слово. Мы делам картину в тех условиях, в которых нам приходится. И мы очень гордимся своей работой».

Премьера «Крика 6» состоится 10 марта 2023 года.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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