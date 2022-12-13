Брайс Даллас Ховард возглавила актерский состав пилотного эпизода сериала «Ведьмина гора»

Франшиза «Ведьмина гора» получит многосерийное переосмысление. Как сообщает Variety, потоковый сервис Disney+ заказал производство пилотного эпизода потенциального сериала. Уже сформирован актерский состав — каст возглавит звезда «Мира Юрского периода» Брайс Даллас Ховард, а ее экранными партнерами выступят Изабель Грэвитт («Наблюдатель»), Леви Миллер («Пэн: Путешествие в Нетландию»), Бьянка Норвуд («Не сработало») и Джексон Келли («Кое-что о Пэм»).

В оригинальную серию по книге Александра Ки входит несколько фильмов: «Побег на Ведьмину гору» (1975), «Возвращение с Ведьминой горы» (1978) и «По ту сторону Ведьминой горы» (1982). В середине 1990-х был выпущен одноименный ремейк первого фильма с юной Элизабет Мосс, а в 2009-м вышел семейный экшен «Ведьмина гора» с Дуэйном Джонсоном.

В центре сюжета предстоящего сериала окажутся мать Одри (Ховард) и ее дочка Тия (Грэвитт). Женщина воспитывает девочку в одиночку, после того как ее супруг умер из-за психического заболевания. Одри всеми силами старается оградить Тию от похожей участи. Несмотря на успехи в учебе, школьница подозревает, что она идет по пути отца, поскольку она видит странные галлюцинации. Поворотным моментом становится встреча Тии с Беном (Миллер), также обладающим необычным даром. Вместе подростки оправляются в приключение по тихому пригороду, который на самом деле не такой спокойный, каким кажется на первый взгляд.

Сценарий пилотной серии «Ведьминой горы» написали Трэвис Фикетт и Терри Маталас, ранее работавшие над эпизодами шоу «Звездный путь: Пикар» и телеверсией «12 обезьян». Постановкой пилота займется режиссер Августин Фриззелл («Последнее письмо от твоего любимого», «Эйфория»).