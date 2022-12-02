Появился дублированный трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Кинопрокатная компания Global Film опубликовала дублированную версию трейлера нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Главные роли в картине сыграли Джейсон Стэйтем («Механик: Воскрешение»), Обри Плаза («Парки и зоны отдыха»), Джош Хартнетт («Индекс страха»), Кэри Элвес («Последний поезд в Рождество») и другие.

В центре сюжета — шпион Орсон Форчун (Стэйтем), которому поручают задание остановить распространение нового смертельного оружия. Хотя Форчун ненавидит работать в команде, в одиночку эту миссию выполнить невозможно, поэтому элитному агенту приходится объединиться с лучшими в своем деле оперативниками и знаменитым киноактером (Хартнетт), известность и обаяние которого обеспечат команде прикрытие во время миссии.

В настоящее время плодовитый Ричи уже готовит свой очередной фильм под названием «Завет» (The Covenant). Главную роль в нем сыграл Джейк Джилленхол. Съемки картины уже завершены.

Ранее стало известно, что «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в российский прокат на несколько недель раньше изначально запланированного срока. Фильм появится в кинотеатрах 5 января 2023 года.