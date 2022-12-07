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О чем сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым?

7 декабря 2022 14:53
О чем сериал «Пробуждение» с Евгением Мироновым?

Ремейк голливудского шоу с Джейсоном Айзексом стартовал на ТВ-3.

На этой неделе в эфире канала ТВ-3 состоялась телевизионная премьера двенадцатисерийной драмы «Пробуждение», главную роль в которой сыграл Евгений Миронов. Проект вышел еще в прошлом году в онлайн-кинотеатре «Иви», но с этого понедельника начались трансляции на телевидении

В центре повествования — следователь Павел Фролов (Миронов). Главный герой вместе с семьей попадает в тяжелую автокатастрофу, после чего его жизнь разрывается на две параллельные реальности. В одном из вариантов в аварии погибает его жена Светлана (Наталия Вдовина), в другом — сын Кирилл (Михаил Шведов). Ежедневно события чередуются. Однажды утром Фролов просыпается с женой, а на другой день оказывается во вселенной выжившего сына. По сути, Павел начинает жить двумя жизнями. В каждой из них протагонист пытается выяснить обстоятельства случившегося и найти виновников аварии. Он надеется объединить две реальности и исправить все ошибки.

«Пробуждение» является российским ремейком одноименного голливудского шоу 2012 года с Джейсоном Айзексом в главной роли. Российскую версию снял режиссер Эдуард Парри («Маэстро», «Остров ненужных людей»). В остальной актерский состав вошли Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Александр Робак, Владимир Ильин, Александр Новин, Яна Сексте и Анастасия Стежко.

Серии выходят на ТВ-3 в 19:30 с понедельника по четверг.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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