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Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон подтвердил давнюю легенду, связанную с «Чужими»

Джеймс Кэмерон подтвердил давнюю легенду, связанную с «Чужими»

27 декабря 2022 12:33
Джеймс Кэмерон подтвердил давнюю легенду, связанную с «Чужими»

Режиссер рассказал о том, как убедил продюсеров запустить фильм в производство своей самоуверенностью.

Джеймс Кэмерон подтвердил легенду о том, как он убедил голливудских продюсеров запустить в производство его фильм «Чужие» 1986 года, который стал сиквелом научно-фантастического хоррора «Чужой» Ридли Скотта.

Согласно давним слухам, Кэмерон попал на питчинг к продюсерам 20th Century Fox вскоре после широкого успеха его картины «Терминатор» 1984 года. Будучи смелым и уверенным в себе молодым режиссером, он решил красочно презентовать боссам студии свой проект. Сначала он написал на бумаге слово «Чужой» (Alien). Затем он добавил в конец слова английскую букву S и получилось слово «Чужие» (Aliens). После этого он пририсовал к букве S две черточки, и она превратилась в знак доллара $. При этом еще до этой встречи один продюсер попытался отговорить его от проекта, сказав, что в случае успеха фильма он не получит никакого признания, а в случае провала будет объявлен виновником всех ошибок.

В новом интервью журналу Empire, в рамках которого Кэмерону задавали вопросы от других ведущих кинематографистов, в том числе Гильермо дель Торо, Райана Джонсона и Харрисона Форда, он подтвердил достоверность этой истории:

«Однажды перед началом работы над «Чужими» я пошел на обед с крупным продюсером, который сказал: «Это плохой проект для тебя. Если фильм окажется хорош, вся слава достанется Ридли. Если фильм окажется плох, все обвинят тебя. Это конец карьеры». А я ответил: «Да, мне это нравится». Возможно, я просто был тупым фанатом, но я так ясно видел эту картину в своей голове, что мне просто нужно было снять ее. И да, эта история про знак доллара — правда. Я был на встрече с главой студии и исполнительными продюсерами, перевернул свой сценарий и на чистой стороне последней страницы написал «Чужой». Затем я нарисовал S на конце, провел две линии через букву и поднял ее, чтобы показать им. Может быть, мне показалось, что у них должны сработать рефлексы, когда они увидят $. Но в любом случае они одобрили проект».

Фильм «Чужие» стал настоящим хитом мирового проката. Его сборы почти в десять раз превзошли затраты на производство: картина заработала $183 млн при бюджете в $18,5 млн.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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