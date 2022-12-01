Зверь под кайфом наводит страх на людей в трейлере комедийного триллера «Кокаиновый медведь»

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер комедийного триллера «Кокаиновый медведь». Главные роли в фильме исполнили Кери Рассел («Американцы»), Марго Мартиндейл («Мисс Америка»), Олден Эйренрайк («Хан Соло: Звездные войны. Истории»), О'Ши Джексон — младший («Голос улиц») и Рэй Лиотта («Славные парни»), для которого этот проект стал одним из последних в жизни.

Картина основана на реальных событиях: в сентябре 1985 года наркоторговец Эндрю Торнтон выбросил из своего перегруженного самолета сумку с кокаином недалеко от северной Джорджии. Его «товар» нашел огромный черный медведь, который съел все наркотики и умер от передозировки. Сам Торнтон также погиб при попытке выпрыгнуть из самолета с неисправным парашютом. Сейчас тело зверя выставлено в торговом центре Kentucky for Kentucky Fun Mall в городе Лексингтон, штат Кентукки.

В фильме дилер также выбрасывает из своего самолета партию наркотиков, которую затем съедает медведь. Однако это только пробуждает в звере невероятную ярость, из-за чего он впадает в кровавое безумие. Оказавшимся в том же лесу полицейским, преступникам, туристам и подросткам приходится вступить с ним в смертельное противостояние.

Режиссером картины выступила Элизабет Бэнкс, автор ремейка «Ангелов Чарли» 2019 года и музыкальной комедии «Идеальный голос 2». Сценарий написал Джимми Уорден («Няня. Королева проклятых»).

Премьера «Кокаинового медведя» состоится 24 февраля 2023 года.