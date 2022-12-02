На Netflix вышла последняя часть аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»

Вчера на потоковом сервисе Netflix состоялась премьера заключительной главы аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», в которую вошло тринадцать эпизодов (серии 25-38).

В центре повествования — Джолин Куджо, которая является дочерью вечно пропадающего в экспедициях морского биолога Джотаро Куджо, главного героя «Крестоносцев звездной пыли». Оказавшись подозреваемой в убийстве пешехода, главная героиня идет на поводу у следствия и берет на себя вину, даже несмотря на то, что за рулем автомобиля находился ее бойфренд. Однако вместо ожидаемого смягчения наказания, она получает крупный срок. Ее приговаривают к пятнадцатилетнему заключению в тюрьме строго режима. Чтобы вернуть себе свободу, девушке необходимо вступить в напряженное противостояние с Энрико Пуччи, учеником Дио Брандо. Вдобавок к этому, только так она сможет спасти своего отца.

«Каменный океан» является адаптацией шестой части манги Хирохико Араки, публиковавшейся издательством Shueisha с 2000-го по 2003 год. Финал проекта представили на Netflix ровно спустя год после старта (1 декабря 2021 года).