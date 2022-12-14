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Киноафиша Новости Загадочное исчезновение еды: вышел новый трейлер мультфильма «Изумительный Морис»

Загадочное исчезновение еды: вышел новый трейлер мультфильма «Изумительный Морис»

14 декабря 2022 12:01
Загадочное исчезновение еды: вышел новый трейлер мультфильма «Изумительный Морис»

Комедийная картина о хитром коте со звездным актерским составом выйдет в России в конце января.

Кинокомпания Viva Pictures опубликовала новый трейлер мультфильма «Изумительный Морис», который является экранизацией юмористической книги «Изумительный Морис и его ученые грузины» знаменитого британского писателя Терри Пратчетта. Центральных персонажей картины озвучили Хью Лори («Доктор Хаус»), Эмилия Кларк («Игра престолов»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана») и Химеш Патель (Yesterday).

Главный герой истории — хитрый кот Морис (Лори). Он путешествует от города к городу в компании своей банды крыс и крысолова Кита (Патель), инсценируя нашествия грызунов и вспышки чумы, чтобы затем удивительным образом «спасти» доверчивых горожан. Однако, попав в Дрянь-Блицбург, герои сразу понимают, что этот город скрывает множество тайн. Вместе с предприимчивой Малишией (Кларк) они намерены разгадать все секреты этих мест и бросить вызов настоящему злу в лице загадочного криминального авторитета.

Режиссерами мультфильма выступили Флориан Вестерманн («Пришельцы в доме») и Тобби Генкель («Огрики»). Последний также написал сценарий картины в соавторстве с Робертом Чендлером («Супер Пес и Турбо Кот») и Терри Россио («Шрэк»). Роли второго плана озвучили такие звезды, как Джемма Артертон («Шпион, которого не было»), Дэвид Теннант («Благие знамения»), Хью Бонневилль («Аббатство Даунтон») и другие.

Премьера «Изумительного Мориса» в России состоится 26 января. В русском дубляже кота Мориса озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»).

Фото: Sky Cinema
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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