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Киноафиша Новости Сиквел «Смерча» снимет режиссер «Минари»

Сиквел «Смерча» снимет режиссер «Минари»

16 декабря 2022 15:23
Сиквел «Смерча» снимет режиссер «Минари»

Ранее проектом занимался постановщик «Топ Гана: Мэверик».

Сиквел фильма-катастрофы «Смерч» близок к обретению нового режиссера. По информации Variety, переговоры со студией Universal Pictures на предмет постановки ведет создатель нашумевшей драмы «Минари» Ли Айзек Чун. В случае положительного исхода, в чем сомневаться не приходится, он заменит выбывшего Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик»), который отказался от проекта в пользу безымянного гоночного экшена с Брэдом Питтом.

В октябре говорилось, что разработку «Смерча 2» курирует Стивен Спилберг, а в числе претендентов на вакантное режиссерское кресло тогда упоминались авторы оскароносного документального фильма «Фри-соло» Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели, а также Дэн Трахтенберг («Добыча») и Трэвис Найт («Бамблби»). Сценарий для фильма пишет соавтор «Выжившего» Марк Л. Смит.

Предполагается, что в центре повествования на этот раз окажется дочь персонажей Хелент Хант и покойного Билла Пэкстона. Девушка попадет в ситуацию, похожую на ту, в которой когда-то побывали ее родители. Второй фильм получил название «Смерчи» (Twisters), что подразумевает увеличение количества смертоносных торнадо.

Вместе с компанией Спилберга Amblin Entertainment будущим блокбастером занимается влиятельный продюсер Фрэнк Маршалл, а финансирование с Universal разделит студия Warner Bros.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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