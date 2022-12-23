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Киноафиша Новости Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки комедийного сериала «Третий в постели»

Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки комедийного сериала «Третий в постели»

23 декабря 2022 11:51
Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки комедийного сериала «Третий в постели»

Российский ответ «Бортпроводнице» с Кейли Куоко.

Накануне создатель «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки своего следующего проекта — шестисерийного ромкома «Третий в постели». Премьера сериала, чья завязка очень напоминает сюжет шоу с Кейли Куоко «Бортпроводница», состоится в будущем году.

Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки комедийного сериала «Третий в постели»

В центре повествования окажутся супруги Рома и Люба, за годы семейной жизни непередаваемо уставшие друг от друга. Чтобы сохранить семью, их беременная дочка Настя дарит родителям тур в пятизвездочный отель в Турции. Родители принимают подарок, но лишь для того, чтобы не огорчать дочку. Ни о каком восстановлении отношений они даже не помышляют. Напротив, по пути ситуация только усугубляется — уже в самолете происходит очередная крупная ссора. Оказавшись на курорте, Люба выпивает лишнего и на первом же ужине начинает флиртовать с турецким красавцем, а на утро обнаруживает в своей постели холодный труп. Так начинается запутанная история с опасными приключениями, шантажом и подвигами.

Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников завершил съемки комедийного сериала «Третий в постели»

Ведущие роли в шоу сыграли Александр Робак и Анна Михалкова, для которых это уже не первый совместный проект с Хлебниковым — ранее актеры воплощали семейную пару в сериале «Шторм». В основной исполнительский состав также вошли Любовь Аксенова и Степан Девонин. За производство «Третьего в постели» отвечает кинокомпания LOOKFILM.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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