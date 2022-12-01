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Премьеры фильмов декабря 2022 года

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Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
1 декабря 2022
Ёлки 9
комедия 2022, Россия
8 декабря 2022
Честный развод 2
комедия 2022, Россия
Violent Night
триллер 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
22 декабря 2022
Кот в сапогах: Последнее желание
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
Рождение империи
2022, Россия
23 декабря 2022
Дон Кихот
анимация, приключения, семейный 2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
29 декабря 2022
Три богатыря
анимация 2022, Россия
Непослушник 2
комедия 2022, Россия
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
Все 2022 2023 2024 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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