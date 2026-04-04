«Твое сердце будет разбито»: Рецензия Киноафиши

Бывает кино, которое невозможно адекватно оценить, не будучи частью его целевой аудитории. Сложно даже представить, что видит и чувствует на фильме под названием «Твое сердце будет разбито» накрашенная старшеклассница, вглядывающаяся в томный взгляд актера Даниэля Вегаса и за два часа, кажется, не выключившая камеру телефона ни на секунду. Пока случайно забредший на показ зритель сидит с кислой миной и борется с сонливостью, на соседних рядах и правда — под стать чудовищному заголовку — разбивается одно сердце за другим, и трудно относиться к этому по-другому, нежели как к данности и закону жанра. Отсюда и ожидаемый кассовый успех: за прошедшую неделю подростковая драма «Твое сердце будет разбито» заработала столько, сколько ни один идущий сейчас в российских кинотеатрах фильм, потеснив не только «Наследника» с Гленом Пауэллом, но и такого непревзойдённого гиганта нашего многострадального кинопроката как «Домовенок Кузя 2».

Главная причина успеха — на поверхности, и дело не в гигантской рекламной кампании и даже не в актере Даниле Черкасе, который умеет сурово смотреть в камеру, но на заре карьеры не смог придумать ничего лучше, чем взять себе псевдоним Даниэль Вегас. Дело в том, что «Твое сердце будет разбито» — и любому, кто в теме, такие пояснения, наверное, не нужны — это экранизация одноименного романа Анны Джейн — красноярской писательницы, сумевшей найти путь к «сердцу» (выражаемся ее собственной терминологией) массового читателя. Обозреватели сравнивают феномен Анны Джейн с феноменом Дарьи Донцовой, а статистика, которую приводит Российская книжная палата, говорит о том, что Анна Джейн стала не только одним из самых успешных современных русскоязычных авторов, но ни больше ни меньше самым продаваемым писателем России в 2023, 2024 и 2025 годах. За свою жизнь писательница написала больше двадцати романов, и теперь одну из ее книжек экранизировали — случилось это впервые, а потому для фанатов, коих у Джейн предостаточно, событие, можно сказать, из ряда вон.

Даже не дочитывая книг Анны Джейн до конца, по одним только первым страничкам и названиям на корешках (вот для примера: «Отстань от моей мечты», «#ЛюбовьНенависть», «По осколкам твоего сердца», «Разреши любить» и т.п.), можно сделать нехитрый вывод, что литература ее — об эмоциональных подростковых любовях, девственных девочках и мужественных мальчиках, влажных поцелуях, драматичных изменах, разбитых сердцах и эпических возвращениях к бывшим. Кино, естественно, будет такое же: коллективный сеанс обливания слезами при полном отсутствии хотя бы толики художественной фантазии и драматургической состоятельности. Сюжет следующий: девочка кукольной внешности по имени Полина Туманова (Вероника Журавлева) переезжает в другой город, идет в школу, гадкие одноклассницы начинают ее травить, а — цитата — «самый крутой мальчик в классе» (Даниэль Вегас) — вступается и целует взасос на глазах у визжащих от восторга школьников. Трудно придумать сюжет более простецкий и бесхитростный, а потому авторы (помимо Джейн, еще целых пять — пять! — сценаристов) пытаются его разнообразить менее значительными сюжетными линиями. Начинание хорошее, можно было бы даже похвалить, если бы это и правда пошло фильму на пользу, тут же, правда, получилось наоборот: почти каждая сюжетная линия оказывается заброшена сценаристами на полпути, появляются какие-то ненужные, искусственно растягивающие фильм подробности про карикатурно злого отчима, про его детей от первого брака, его бывшую жену, угодившую в реанимацию (чем там закончилось дело, нам даже не рассказывают — не манипуляция ли, спрашивается), про богатых родителей «самого крутого мальчика в классе», про гонки на мотоциклах, которые проходят на какой-то старой помойке и от которых почему-то тащатся все семнадцатилетние. Фильм не то что не наполняется любопытными подробностями (их-то как раз не достает), а просто-напросто искусственно полнится ненужными сюжетными линиями и постепенно разбухает, чтобы в конце концов лопнуть на эпизоде смехотворной развязки. От такой кульминации — и фильма, и авторского произвола — наше коллективное зрительское сердце, видимо, должно было дать трещину, но, увы, финальный плот-твист оказался совсем уж, как говорится, не пришей кобыле хвост: никак не вытекает из предшествующего повествования и выглядит откровенной, бесстыдной манипуляцией.

Сопливый сюжет помножаем на трафаретно выписанных персонажей, неестественную подростковую речь, стерильный визуальный язык режиссера Михаила Вайнберга (любая деталь, появляющаяся на экране, приглажена донельзя, а любой оттенок тяготеет к розоватому или голубому) и странные, не работающие ни на каком уровне операторские и монтажные решения: выглядит так, будто оператор иногда ни с того ни с сего вспоминает о существовании голландского угла, а монтажер только ближе к финалу научается завершать сцену затемнением. Для целевой аудитории это кино, судя по всему, работает (и хорошо!) — остальным можно просто посоветовать не соваться. Продюсерам же выписываем отдельную благодарность за то, что хотя бы не выдают это кино за «авторское» и не возят его по кинофестивалям, ведь похожие фильмы и на современных российских смотрах не редкость: что «Чучело» на прошлогоднем «Окне в Европу», что «Сумма квадратов катетов» на позапрошлогоднем «Зимнем».