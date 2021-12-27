Фанни и Александр, 1982

В этой итоговой картине великий мастер кино использовал не только автобиографические мотивы, но и привлек множество тем из предыдущих работ – особенно это касается кризиса религиозного сознания. Называя источником своего фильма творчество Гофмана и Диккенса, Бергман, тем не менее, тут же признается: «С самого начала видно, что я приземлился в мире моего детства… Детство, конечно же, всегда было моим придворным поставщиком, но раньше мне и в голову не приходило разузнать, откуда идут поставки».

-Четыре премии «Оскар», включая награду «Лучший неанглоязычный фильм».

-Премия «Золотой глобус» в категории «Лучший зарубежный фильм».

-Премии «Сезар» (Франция) и «Давид Донателло» (Италия) в категории «Лучший зарубежный фильм».

-Премия ФИПРЕССИ на МКФ в Венеции.

-Премии четырех ассоциаций кинокритиков США.

