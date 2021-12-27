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Фанни и Александр
Киноафиша Фильмы Фанни и Александр
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre

Фанни и Александр, 1982

1982 / Швеция / Франция / ФРГ
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть О фильме

В этой итоговой картине великий мастер кино использовал не только автобиографические мотивы, но и привлек множество тем из предыдущих работ – особенно это касается кризиса религиозного сознания. Называя источником своего фильма творчество Гофмана и Диккенса, Бергман, тем не менее, тут же признается: «С самого начала видно, что я приземлился в  мире моего детства… Детство, конечно же, всегда было моим придворным поставщиком, но раньше мне и в голову не приходило разузнать, откуда идут поставки».

-Четыре премии «Оскар», включая награду «Лучший неанглоязычный фильм».
-Премия «Золотой глобус» в категории «Лучший зарубежный фильм».
-Премии «Сезар» (Франция) и «Давид Донателло» (Италия) в категории «Лучший зарубежный фильм».
-Премия ФИПРЕССИ на МКФ в Венеции.
-Премии четырех ассоциаций кинокритиков США.

Семейная хроника начала ХХ века, показанная через восприятие подростка. Вслед за бурным празднованием Рождества в большой буржуазной семье – следуют сцены безмерного горя в связи со смертью Оскара, отца мальчика Александра и его сестры Фанни. Вскоре их мать выходит замуж за пастора. Из суматошного светлого мира открытых чувств дети попадают в фарисейский душный мир схоластически понятых религиозных догматов. Поэтому из мира реального Александр все чаще стремится в мир воображаемый.
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 3 часа 11 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 17 января 1983
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Пернилла Ольвин
Бертиль Гуве
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Постер фильма Фанни и Александр 2 постера
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