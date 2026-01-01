Оповещения от Киноафиши
О фильме

Действие картины разворачивается в Москве 1996 года. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще – больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей . Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны.

После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» – настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 апреля 2026
Дата выхода
23 апреля 2026 Россия Наше кино
Производство Gonzo Film, КИОН Фильм, ON Media
Другие названия
Kommersant, Коммерсант
Режиссер
Никита Кравчук
Фёдор Кравчук
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Кадры из фильма
