Действие картины разворачивается в Москве 1996 года. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще – больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей . Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны.
После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» – настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.
|23 апреля 2026
|Россия
|Наше кино