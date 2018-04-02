Земляничная поляна, 1957

Бергман демонстрирует высочайшее искусство использования ретроспеции, что в сочетании с блестящим актерским мастерством Сьострома дало жизнь этому бессмертному шедевру кино. Картина высочайшей эмоциональной силы дает зрителю возможность задуматься о том, как, возможно, он будет оглядываться на свою жизнь тогда, когда уже ничего не исправить и не пережить снова. Снята в черно-белом изображении. Посмотреть этот фильм должен любой человек, серьезно увлекающийся кинематографом.

- номинация на премию "Оскар" за сценарий (Ингмар Бергман)

- 1958 году картина была удостоена приза "Золотой медведь" на МКФ в Берлине.