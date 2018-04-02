Земляничная поляна, 1957

Бергман демонстрирует высочайшее искусство использования ретроспеции, что в сочетании с блестящим актерским мастерством Сьострома дало жизнь этому бессмертному шедевру кино. Картина высочайшей эмоциональной силы дает зрителю возможность задуматься о том, как, возможно, он будет оглядываться на свою жизнь тогда, когда уже ничего не исправить и не пережить снова. Снята в черно-белом изображении. Посмотреть этот фильм должен любой человек, серьезно увлекающийся кинематографом.
- номинация на премию "Оскар" за сценарий (Ингмар Бергман)
- 1958 году картина была удостоена приза "Золотой медведь" на МКФ в Берлине.
Профессор Исаак Борг, успешный и уважаемый врач, в сопровождении невестки отправляется из Стокгольма в Лунд, где ему должны вручить почетную степень в честь 50-летия практики. На старости лет он по-настоящему одинок, близкие обвиняют его в черствости и бездушии, а ночами его преследуют кошмары. Во время короткого путешествия, наполненного воспоминаниями о молодости и встречами с самыми разными людьми, Исааку предстоит переосмыслить свою жизнь и принять важные решения…