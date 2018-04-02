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Земляничная поляна Земляничная поляна
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Wild Strawberries / Smultronstallet

Земляничная поляна, 1957

1957 / Швеция
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть О фильме

Бергман демонстрирует высочайшее искусство использования ретроспеции, что в сочетании с блестящим актерским мастерством Сьострома дало жизнь этому бессмертному шедевру кино. Картина высочайшей эмоциональной силы дает зрителю возможность задуматься о том, как, возможно, он будет оглядываться на свою жизнь тогда, когда уже ничего не исправить и не пережить снова. Снята в черно-белом изображении. Посмотреть этот фильм должен любой человек, серьезно увлекающийся кинематографом.

- номинация на премию "Оскар" за сценарий (Ингмар Бергман)
- 1958 году картина была удостоена приза "Золотой медведь" на МКФ в Берлине.

Профессор Исаак Борг, успешный и уважаемый врач, в сопровождении невестки отправляется из Стокгольма в Лунд, где ему должны вручить почетную степень в честь 50-летия практики. На старости лет он по-настоящему одинок, близкие обвиняют его в черствости и бездушии, а ночами его преследуют кошмары. Во время короткого путешествия, наполненного воспоминаниями о молодости и встречами с самыми разными людьми, Исааку предстоит переосмыслить свою жизнь и принять важные решения…

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 26 декабря 1957
Возраст 16+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Виктор Шёстрём
Виктор Шёстрём
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Гуннар Бьёрнстранд
Гуннар Бьёрнстранд
Биби Андерссон
Биби Андерссон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Земляничная поляна 2 постера
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Художественный
16:15 от 650 ₽
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2 апреля 2018 18:31
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«Земляничная поляна» в кинотеатрах

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