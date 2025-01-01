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Киноафиша Фильмы Домовенок Кузя 2

Домовенок Кузя 2

Domovyonok Kuzya 2
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О фильме

Спустя несколько лет после первых приключений, Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья - домовенка Тихоня с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Россия Атмосфера Кино
Производство K.B.A.
Другие названия
Domovyonok Kuzya 2, Домовёнок Кузя 2
Режиссер
Виктор Лакисов
В ролях
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
София Петрова
София Петрова
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Олег Комаров
Олег Комаров
Все актеры и съемочная группа
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