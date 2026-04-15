«Нормал»: Рецензия Киноафиши

В затерянный в Миннесоте городок Нормал, население которого меньше 2000 человек, приезжает честный и добропорядочный шериф Улисс (Боб Оденкерк). Для него это возможность взять паузу и переосмыслить недавнюю трагедию и разлад с женой. Улисс не планирует задерживаться в Нормале надолго — он здесь всего на пару месяцев, чтобы заменить недавно погибшего шерифа, пока жители не выберут нового. В городе настолько тихо и безопасно, что шерифу приходится разнимать соседей в пылу драки или выслушивать горестные тирады старушки, которой прислали пряжу не того цвета. Но когда двое горе-чужаков Лори (Рина Джолли) и Кит (Брендан Флетчер) решают ограбить местный банк, город неожиданно оборачивается против Улисса, и шериф узнает его мрачные тайны.

За созданием «Нормала» стоит крепкая команда, уже не раз доказавшая свою способность создавать захватывающие, зрелищные истории о поиске справедливости в мире, где справедливостью, казалось бы, и не пахнет. Прежде всего, это сценарист Дерек Колстад, работавший над всеми частями «Джона Уика» и «Балериной». Более того, для Колстада это не первый опыт сотрудничества с Оденкерком — именно он написал сценарий к криминальному боевику Ильи Найшуллера «Никто», в котором актер впервые предстал в тогда еще непривычном для себя амплуа сурового борца за правду. За режиссуру отвечал британец Бен Уитли — режиссер с крайне разнообразной фильмографией, в которой есть место и оккультному хоррору «Список смертников», и стильной антиутопии «Высотка», и экранизации знаменитого детективного романа Дафны Дюморье «Ребекка». Но лучше всего Уитли чувствует себя в жанре криминального комедийного триллера — его «Перестрелка» с Киллианом Мерфи и Бри Ларсон в главных ролях рассказывает сатирическую историю в духе братьев Коэн о преступной сделке, которая пошла не по плану. Похожие паттерны он использует и в «Нормале».

Уитли намеренно не торопит события: добрую треть хронометража он посвящает почти бессобытийной, обманчиво уютной рутине. Мы знакомимся с жителями Нормала, слушаем откровения Улисса о тяжелом прошлом, видим, как он искренне пытается решить чужие мелкие проблемы. Кульминация этой идиллии — знакомство с Алекс (Джессика Маклауд), дочерью погибшего шерифа, которой он становится практически отцом. Но идиллия рухнет в момент, когда чужаки, незнакомые с местными порядками, сунутся в банк — и выяснится, что там хранится кое-что поважнее сбережений горожан.

Лори и Кит — лишь спусковой крючок, после которого в Нормале начинается резня. Об их прошлом или мотивах мы почти ничего не узнаем, и это к лучшему. Они не матерые мошенники и не кровожадные убийцы, а обычные люди, вставшие на кривую дорожку (скорее, от отчаяния) и не растерявшие человечности. Показателен эпизод, в котором они прямо во время ограбления пытаются помочь посетителю банка, у которого случился приступ. Именно эта честность и отсутствие злого умысла подкупают Улисса. Сам человек высоких принципов, он решает помочь неудачникам. Правда, Лори и Кит быстро уходят с экрана, уступая место шерифу, который выбирает не бегство, а открытое противостояние.

По духу и атмосфере «Нормал» ближе всего к культовой комедии Эдгара Райта «Типа крутые легавые»: главный герой вынужден сражаться с целым городом, который ревностно хранит свои тайны от чужаков. Но крови здесь будет заметно больше. Противники Улисса то и дело попадают в нелепые смертельные ловушки — так что шерифу даже не всегда приходится хвататься за оружие.

Особую роль играет место действия. Холодный северный городок, где все не те, кем кажутся, вызывает ассоциации с «Фарго». А лось, разгуливающий по улицам, становится зловещим предзнаменованием — недаром с его рогов свисает ведро с красной краской, оставляющей за животным зловещий багровый след.

«Нормал» — крепко сделанный боевик, который порадует ценителей жанра изобретательными экшен-сценами, насыщенным визуалом, остроумными диалогами, которые снижают градус пафоса, и искренностью. А она, как водится, побеждает и холодный расчет, и злую волю.