«Проект «Конец света»»: Рецензия Киноафиши

Райланд Грейс приходит в себя на борту космического корабля, не понимая, как он здесь оказался. На соседних кроватях — тела других членов команды. Он совершенно один.

Изначально в миссии должны были участвовать трое: инженер, пилот и ученый. Выжил только ученый, Грейс, и теперь ему приходится с нуля осваивать управление и ремонт корабля. На этом строится антигравитационная слэпстик-комедия, в которой Райан Гослинг всегда выглядит убедительнее, чем в любом другом жанре.

Как и в одноименном романе, повествование переключается между настоящим и прошлым, поэтому мы вместе с главным героем, потерявшим память, постепенно восстанавливаем цепочку событий. Так перед зрителем формируется образ ученого-неудачника, выдвинувшего нежизнеспособную теорию и отвергнутого научным сообществом. Однако в условиях глобальной угрозы его идеи оказываются очень кстати. В одночасье школьный учитель естествознания становится одним из ведущих мировых исследователей астрофагов — маленьких инопланетных существ, питающихся энергией звезд, включая Солнце. Оно тускнеет, что грозит резким похолоданием Земли и вымиранием по меньшей мере половины населения уже в ближайшие годы. Проект «Аве Мария» (в локализации «Конец света») находит единственное небесное тело, не затронутое астрофагами, и отправляет космонавтов выяснить причину этой особенности.

Первое, что видит герой, выглянув в иллюминатор, — инопланетный корабль. Обменявшись с его экипажем капсулами-сообщениями, он устанавливает контакт, и вскоре пришелец прокладывает мост к земному кораблю, чтобы встретиться. Паукообразное существо каменистого вида получает от Грейса прозвище Роки, и по мере освоения языков друг друга становится ясно, что их планеты столкнулись с одной и той же угрозой, а значит и решить ее им предстоит вместе.

Роман вышел всего пять лет назад и произвел впечатления на читателей как своим оптимизмом, так и строгим научным подходом. Работа автора «Марсианина» во многом напоминает «Микки 17»: схожее сочетание отличного чувства юмора и научной точности, и экранизация, запущенная в производство сразу после выхода книги. В обоих фильмах режиссеры отказались от подробных объяснений, которым в романах уделяется большое внимание, и сфокусировались на эмоциональной стороне. Вот только научная проработка и серьезные исследования берегли «Конец света» от переизбытка ванильности, в который уходит фильм.

Роман также позитивен и приводит к хэппи-энду, но на пути к нему выстраивается более сложная картина мира. Например, из-за похолодания планеты ученые решают сознательно увеличить выбросы, чтобы ускорить глобальное потепление. Это вызывает тяжелые моральные терзания у климатолога, вынужденного отвечать за операцию. Есть и более сложная биологическая причина, почему главный герой в итоге оказался членом экипажа, хотя изначально на такую роль даже не рассматривался.

Сложность любой адаптации в выборе, что взять из оригинала, а что из него убрать. Здесь сценаристы решают сфокусироваться исключительно на светлой стороне истории, избегая сложных тем, а вместе с ними и проработки героя. Во главу угла ставится юмор, строящийся на неизбежных недопониманиях в лексике и грамматике Грейса и Роки, но прием часто повторяется. Темп фильма не всегда выдерживает собственный хронометраж и нелинейную структуру, в которой не происходит достаточного конфликта между прошлой и настоящей версией Грейса. Эта нарочитая легкость скорее напоминает семейный проект Disney+, чем голливудский блокбастер. В нем миловидный Гослинг-Кен, главный разум человечества за штурвалом корабля, скорее походит на ребенка в зале аркадных автоматов.

Визуально фильм выполнен без нареканий. Снятый специально для показа в IMAX он дарит завораживающее приключение с яркой картинкой в противовес привычно холодной цветовой гамме научной фантастики. Пришелец Роки лишен лица, но его прекрасная анимация с постоянным движением конечностей заменяет мимику и делает его крайне обаятельным персонажем.

Сказочная красота происходящего затмевает все вышесказанное о простоте истории. Залатывая сюжетные несостыковки ухмылкой своей суперзвезды, «Проект “Конец света”» не откликается на актуальные события, зато отлично работает как способ от них сбежать. Здесь нет вымученной любовной линии и нет маскулинного героя из «папиных» блокбастеров, зато есть уютный космическом кокон с миллениальскими шутками, классическим бадди-муви и вышедшей из моды верой в то, что дружба еще способна спасти человечество.