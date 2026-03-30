Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Проект «Конец света»»: Рецензия Киноафиши

«Проект «Конец света»»: Рецензия Киноафиши

30 марта 2026 01:54
«Проект «Конец света»»: Рецензия Киноафиши

Близкие контакты уютной степени.

Райланд Грейс приходит в себя на борту космического корабля, не понимая, как он здесь оказался. На соседних кроватях — тела других членов команды. Он совершенно один.

Изначально в миссии должны были участвовать трое: инженер, пилот и ученый. Выжил только ученый, Грейс, и теперь ему приходится с нуля осваивать управление и ремонт корабля. На этом строится антигравитационная слэпстик-комедия, в которой Райан Гослинг всегда выглядит убедительнее, чем в любом другом жанре.

Как и в одноименном романе, повествование переключается между настоящим и прошлым, поэтому мы вместе с главным героем, потерявшим память, постепенно восстанавливаем цепочку событий. Так перед зрителем формируется образ ученого-неудачника, выдвинувшего нежизнеспособную теорию и отвергнутого научным сообществом. Однако в условиях глобальной угрозы его идеи оказываются очень кстати. В одночасье школьный учитель естествознания становится одним из ведущих мировых исследователей астрофагов — маленьких инопланетных существ, питающихся энергией звезд, включая Солнце. Оно тускнеет, что грозит резким похолоданием Земли и вымиранием по меньшей мере половины населения уже в ближайшие годы. Проект «Аве Мария» (в локализации «Конец света») находит единственное небесное тело, не затронутое астрофагами, и отправляет космонавтов выяснить причину этой особенности.

Первое, что видит герой, выглянув в иллюминатор, — инопланетный корабль. Обменявшись с его экипажем капсулами-сообщениями, он устанавливает контакт, и вскоре пришелец прокладывает мост к земному кораблю, чтобы встретиться. Паукообразное существо каменистого вида получает от Грейса прозвище Роки, и по мере освоения языков друг друга становится ясно, что их планеты столкнулись с одной и той же угрозой, а значит и решить ее им предстоит вместе.

Роман вышел всего пять лет назад и произвел впечатления на читателей как своим оптимизмом, так и строгим научным подходом. Работа автора «Марсианина» во многом напоминает «Микки 17»: схожее сочетание отличного чувства юмора и научной точности, и экранизация, запущенная в производство сразу после выхода книги. В обоих фильмах режиссеры отказались от подробных объяснений, которым в романах уделяется большое внимание, и сфокусировались на эмоциональной стороне. Вот только научная проработка и серьезные исследования берегли «Конец света» от переизбытка ванильности, в который уходит фильм.

«Проект «Конец света»»: Рецензия Киноафиши

Роман также позитивен и приводит к хэппи-энду, но на пути к нему выстраивается более сложная картина мира. Например, из-за похолодания планеты ученые решают сознательно увеличить выбросы, чтобы ускорить глобальное потепление. Это вызывает тяжелые моральные терзания у климатолога, вынужденного отвечать за операцию. Есть и более сложная биологическая причина, почему главный герой в итоге оказался членом экипажа, хотя изначально на такую роль даже не рассматривался.

Сложность любой адаптации в выборе, что взять из оригинала, а что из него убрать. Здесь сценаристы решают сфокусироваться исключительно на светлой стороне истории, избегая сложных тем, а вместе с ними и проработки героя. Во главу угла ставится юмор, строящийся на неизбежных недопониманиях в лексике и грамматике Грейса и Роки, но прием часто повторяется. Темп фильма не всегда выдерживает собственный хронометраж и нелинейную структуру, в которой не происходит достаточного конфликта между прошлой и настоящей версией Грейса. Эта нарочитая легкость скорее напоминает семейный проект Disney+, чем голливудский блокбастер. В нем миловидный Гослинг-Кен, главный разум человечества за штурвалом корабля, скорее походит на ребенка в зале аркадных автоматов.

«Проект «Конец света»»: Рецензия Киноафиши

Визуально фильм выполнен без нареканий. Снятый специально для показа в IMAX он дарит завораживающее приключение с яркой картинкой в противовес привычно холодной цветовой гамме научной фантастики. Пришелец Роки лишен лица, но его прекрасная анимация с постоянным движением конечностей заменяет мимику и делает его крайне обаятельным персонажем.

Сказочная красота происходящего затмевает все вышесказанное о простоте истории. Залатывая сюжетные несостыковки ухмылкой своей суперзвезды, «Проект “Конец света”» не откликается на актуальные события, зато отлично работает как способ от них сбежать. Здесь нет вымученной любовной линии и нет маскулинного героя из «папиных» блокбастеров, зато есть уютный космическом кокон с миллениальскими шутками, классическим бадди-муви и вышедшей из моды верой в то, что дружба еще способна спасти человечество.

Полина Резникова
Полина Резникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 11
👏 2
🥺
🤔
🥱 1
Написать комментарий
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Эти 5 российских фильмов будто созданы для дороги: идеально заходят в поезде, самолёте и даже в ночном автобусе
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше