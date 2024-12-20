Меню
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Фильмы
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
Страна
Россия
Год выпуска
2026
Производство
All Media, Свердловская киностудия
Другие названия
Tvoe serdtse budet razbito, Твое сердце будет разбито
Режиссер
Михаил Вайнберг
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
3
голоса
Marina Perova
20 декабря 2024, 16:36
Читала книгу, очень интересная, является одной из самых популярных книг в России за 2024 год! Надеюсь, что будет снята организация, очень хочу посмотреть! Фанаты Анны Джейн с нетерпением ждут!!!!
Киноафиша.инфо
20 декабря 2024, 20:29
Мы не фанаты Анны Джейн, но тоже ждём!
