Касабланка, 1942

Декабрь 1941 года, Касабланка. Циничный американец Рик Блейн заправляет игорным клубом. Его не интересуют ни война, ни политика: в его заведении оставляют деньги и нацисты, и коллаборационисты, и беженцы. В прошлом Рик не был столь безразличен — он участвовал в двух войнах и рисковал жизнью ради правого дела. Однажды вечером в его клуб приходит Ильза, прежняя возлюбленная, расставание с которой и превратило Рика в горького циника. Ильзе и ее мужу, лидеру чешского Сопротивления Виктору Ласло, нужно перебраться в безопасную Америку, чтобы продолжить борьбу с нацистами. Рик в силах помочь, но для этого ему предстоит сделать выбор между чувствами и долгом.