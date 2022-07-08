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Casablanca

Касабланка, 1942

1942 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Главные герои, бывшие возлюбленные, встречаются во время войны.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в разгар Второй мировой войны. В кафе «У Рика», расположенном в Касабланке, собирается самая разношерстная публика – от вишистов до мошенников. В руки владельца заведения, Рика Блейна, случайно попадают бумаги, по которым любой беженец сможет беспрепятственно выехать в Новый Свет и не попасться при этом фашистам. Забрать их должен некий незнакомец, который явится в кафе ночью. В указанное время в стенах заведения появляется борец антифашистского сопротивления Виктор Ласло и его жена Ильза, с которой у Рика в прошлом был бурный роман. Она умоляет мужчину отдать документы ее мужу, ведь с минуты на минуту их могут задержать нацисты…

  • Фильм был снят во время войны, поэтому киностудия Warner Brothers не могла обеспечить абсолютно новые декорации. Все они были заимствованы из других фильмов, лишь кафе «У Рика» было построено с нуля. 
  • В середине нулевых Мадонна собиралась снять ремейк, в котором она исполнила бы роль Ильзы, а Эштон Катчер – роль Рика. Однако ни одна из киностудий не поддержала проект, считая оригинальную картину «кинематографической святыней». 
  • Мадлен Лебо (Ивонн) и Марсель Далио (крупье) на момент съемок были мужем и женой. Незадолго до этого им пришлось покинуть родную Францию из-за вторжения нацистов.

Декабрь 1941 года, Касабланка. Циничный американец Рик Блейн заправляет игорным клубом. Его не интересуют ни война, ни политика: в его заведении оставляют деньги и нацисты, и коллаборационисты, и беженцы. В прошлом Рик не был столь безразличен — он участвовал в двух войнах и рисковал жизнью ради правого дела. Однажды вечером в его клуб приходит Ильза, прежняя возлюбленная, расставание с которой и превратило Рика в горького циника. Ильзе и ее мужу, лидеру чешского Сопротивления Виктору Ласло, нужно перебраться в безопасную Америку, чтобы продолжить борьбу с нацистами. Рик в силах помочь, но для этого ему предстоит сделать выбор между чувствами и долгом.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1942
Премьера в мире 26 ноября 1942
Возраст 12+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
В ролях
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Петер Лорре
Петер Лорре
Конрад Фейдт
Клод Рейнс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Касабланка 5 постеров
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