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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
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Премьеры фильмов 2022 года

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21 июля 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек Красочный мультфильм о смелом воине и его пушистых друзьях
боевик, анимация, комедия 2022, Великобритания / Китай / США
Билеты
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье Фильм ужасов о злом демоне, вселившемся в тело маленькой девочки
ужасы 2021, Мексика
Билеты
Неувольняемый
Неувольняемый Французская комедия о сотруднике, который готов на все, чтобы сохранить свое рабочее место
комедия 2022, Франция
Билеты
Хронос
Хронос Фантастический фильм о путешествии во времени
семейный, приключения, фантастика 2022, Россия
Билеты
Держать удар
Держать удар Спортивная драма о боксере, попавшем в тюрьму
драма, спорт, триллер 2018, США
Билеты
Тёмные очки
Тёмные очки Европейский триллер о маньяке, преследующем слепую девушку
триллер, детектив 2022, Франция / Италия
Билеты
Финальный аккорд
Финальный аккорд Криминальная мелодрама о любви с первого взгляда и вероломном предательстве
криминал, музыка, мелодрама 2021, Великобритания
Билеты
Охотница: Руна мертвых
Охотница: Руна мертвых Шведское фэнтези о таинственных существах из глухого леса
боевик, драма, фэнтези 2019, Швеция
Билеты
28 июля 2022
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом о смертельно опасном квесте
триллер 2022, США
Билеты
Нахимовцы
Нахимовцы Приключенческий фильм о современных подростках и патриотическом воспитании
семейный, комедия 2021, Россия
Билеты
Развод. Фильм второй
Развод. Фильм второй Продолжение комедии о паре, которая не может делить совместную квартиру
комедия 2022, Россия
Билеты
Не звезди!
Не звезди! Французская комедия о патологическом вруне, чья ложь превращается в правду
комедия 2022, Франция
Билеты
Певица на всю голову
Певица на всю голову Романтическая комедия о трудностях на пути молодой оперной певицы
комедия, мелодрама 2020, Австралия / США
Билеты
От рассвета до заката
От рассвета до заката Комедийный хоррор о зловещем доме престарелых
комедия, ужасы 2022, США
Билеты
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце Драма о советских подростках и первых скейтерах
драма 2021, Россия
Билеты
Предостережение
Предостережение Фильм ужасов о психически больной девушке, запертой в доме на острове
ужасы, триллер 2020, Великобритания
Билеты
4 августа 2022
Бойся темноты
Бойся темноты Фильм ужасов о таинственном исчезновении ребенка в глухой деревушке
ужасы, мистика 2022, Бельгия / Франция
Билеты
Проклятие матери: прятки на выживание
Проклятие матери: прятки на выживание Фильм ужасов о семье, столкнувшейся с призраками прошлого
ужасы, триллер 2021, Канада
Билеты
Земля. Перезагрузка
Земля. Перезагрузка Китайский блокбастер о хищных растениях, захвативших нашу планету
боевик 2021, Китай
Убойный монтаж
Убойный монтаж Комедийный хоррор о зомби, атакующих актеров во время съемок
комедия 2022, Франция
Билеты
Уховёртка
Уховёртка
драма 2021, Великобритания / Франция / Бельгия
Билеты
Семейка монстров
Семейка монстров Веселый мультфильм о маленьком вампире, который сбегает в мир людей
анимация 2020, Франция
Ночной режим. Фильм
триллер 2022, Россия
11 августа 2022
Дочь короля
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
Нитрам
Нитрам
триллер 2021, Австралия
Вышка
Вышка
триллер 2022, Великобритания / США
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
Великий «Юнайтед»
Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт 2021, Великобритания
История кино: Новое поколение
История кино: Новое поколение
документальный 2021, Великобритания
Билеты
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези 2021, Россия
Проклятый остров
Проклятый остров
ужасы 2020, Великобритания
Форсаж. Китайский дрифт
Форсаж. Китайский дрифт
драма 2021, Тайвань
18 августа 2022
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение Триллер о противостоянии студентов и гигантской акулы посреди океана
триллер 2022, Великобритания
Дела человеческие
Дела человеческие Французская драма об образцовой семье, в одночасье ставшей изгоями в обществе
драма 2021, Франция
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
детский 2022, Германия / Австрия
Все ненавидят Йохана
Все ненавидят Йохана
комедия 2022, Норвегия
Родитель
Родитель
драма 2021, Россия
Развод в стиле кунг-фу
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма 2022, Франция / Бельгия
Дорогая Элизабет
комедия 2022, США
Икар
Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
Неубиваемый
Неубиваемый
боевик 2022, Канада
25 августа 2022
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
Просточеловек
драма 2022, Россия
Гостья из космоса
Гостья из космоса
анимация, семейный 2022, Дания
Лена и справедливость
комедия 2022, Россия
Ину-О: Рождение легенды
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка 2021, Япония / Китай
31 августа 2022
Diana
Diana
документальный 2022, Великобритания
1 сентября 2022
Флай
Флай Танцевальная драма о необычном перевоспитании преступников
драма 2021, Германия
Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
детский, приключения 2022, Россия
Царство против разбойников
анимация 2022, Россия
Дети тьмы
Дети тьмы
триллер 2021, Великобритания
8 сентября 2022
МЫ
МЫ
фантастика 2021, Россия
Вихрь
Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
Жребий
Жребий
ужасы 2022, США
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
Тихое озеро
Тихое озеро
боевик, драма, ужасы 2022, США
Начать сначала
Начать сначала
спорт, комедия, драма 2022, Россия
15 сентября 2022
Не говори никому
Не говори никому
триллер, ужасы 2022, Дания / Нидерланды
Кэт
Кэт
драма 2022, Россия
Поехали!
Поехали!
комедия 2022, Франция
22 сентября 2022
Не волнуйся, солнышко
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер 2022, США
Красная Шапочка
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
Экспресс
Экспресс
комедия, драма 2022, Россия
29 сентября 2022
Мужчины на грани нервного срыва
Мужчины на грани нервного срыва
комедия 2022, Франция / Бельгия
Исповедь
Исповедь
драма 2021, США
Ударная волна. Битва за Гонконг
Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер 2020, Гонконг / Китай
Эра выживания
Эра выживания
приключения, драма, фантастика 2022, Литва / Франция / Бельгия
6 октября 2022
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер 2021, США / Финляндия
Сердце пармы
Сердце пармы
исторический, драма 2022, Россия
Тень Караваджо
биография, исторический 2021, Италия / Франция
Distant
комедия, драма, фантастика 2022, США
Дыхание
2022, Россия
13 октября 2022
Хэллоуин заканчивается
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
Нуучча
Нуучча
драма 2021, Россия
Пассажиры ночи
Пассажиры ночи
драма 2022, Франция
Сказка для старых
Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
20 октября 2022
Черный Адам
Черный Адам
боевик, фантастика 2022, США
Декабрь
Декабрь
драма, биография 2022, Россия
Миссис Харрис едет в Париж
Миссис Харрис едет в Париж
драма 2022, США
27 октября 2022
Зловещий свет
Зловещий свет
ужасы, триллер 2021, США
Мармадюк
Мармадюк
анимация 2021, США
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный 2022, Франция
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
Апачи: Банды Парижа
Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал 2021, США / Таиланд
Dark Harvest
боевик, триллер 2022, США
3 ноября 2022
14+: Продолжение
мелодрама 2023, Россия
White Bird: A Wonder Story
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный 2022, США
10 ноября 2022
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
Парни не танцуют
Парни не танцуют
комедия 2022,
22 ноября 2022
Странный мир
Странный мир
анимация, приключения 2022, США
24 ноября 2022
Нюрнберг
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
1 декабря 2022
Ёлки 9
комедия 2022, Россия
8 декабря 2022
Честный развод 2
комедия 2022, Россия
Violent Night
триллер 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
22 декабря 2022
Кот в сапогах: Последнее желание
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
Рождение империи
2022, Россия
23 декабря 2022
Дон Кихот
анимация, приключения, семейный 2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
29 декабря 2022
Три богатыря
анимация 2022, Россия
Непослушник 2
комедия 2022, Россия
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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