Force of Nature: The Dry 2, 2024

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Постер фильма Город тайн: Исчезнувшая
5.9
Город тайн: Исчезнувшая - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Город тайн: Исчезнувшая
5.9

Город тайн: Исчезнувшая

, 2024
Force of Nature: The Dry 2
Австралия / триллер / 18+
Детектив с Эриком Баной о таинственном исчезновении девушки в горах
Трейлеры
Постер фильма Город тайн: Исчезнувшая
5.9
Город тайн: Исчезнувшая - Дублированный финальный трейлер
Город тайн: Исчезнувшая  Дублированный финальный трейлер

О фильме

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

В ролях

Эрик Бана
Эрик Бана
Falk
Анна Торв
Анна Торв
Alice Russell
Деборра-Ли Фернесс
Jill Bailey
Робин МакЛиви
Робин МакЛиви
Lauren
Сиси Стрингер
Сиси Стрингер
Beth
Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи
Carmen Cooper
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
Daniel Bailey
Lucy Ansell
Bree
Джереми Линдсэй Тейлор
Eric Falk
Тони Бриггс
Ian Chase
Режиссер Роберт Коннолли
Сценарист Роберт Коннолли, Jane Harper
Композитор Питер Рэйберн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 мая 2024
Премьера в мире 21 января 2024
Дата выхода
18 апреля 2024 Россия Экспонента
8 февраля 2024 Австралия M
25 апреля 2024 Азербайджан
4 апреля 2024 Болгария
8 февраля 2024 Бразилия 16
9 мая 2024 Германия 12
8 августа 2024 Израиль All
10 мая 2024 Испания 16
14 марта 2024 Италия
18 апреля 2024 Казахстан 18+
25 апреля 2024 Кыргызстан
25 апреля 2024 Молдавия
8 февраля 2024 ОАЭ 18ТС
17 мая 2024 Польша
10 мая 2024 США R
25 апреля 2024 Таджикистан
4 апреля 2024 Узбекистан
10 мая 2024 Франция 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $5 786 313
Производство Arenamedia, Made Up Stories, Pick Up Truck Pictures
Другие названия
Force of Nature: The Dry 2, The Dry 2: La fuerza de la naturaleza, A természet ereje: Aszály 2., Aaron Falk 2, Força da Natureza: The Dry 2, Force of Nature, Force of Nature: Oltre l'inganno, Naturaleza salvaje, Sauvage : Canicule 2, Susza 2: Force of Nature, The Dry 2 - Force of Nature, The Dry 2: Força da Natureza, Αγρια φύση, Η ξηρασία 2, Город тайн: Исчезнувшая, Сушата 2: Сила на природата, The Dry 2, The Dry 2: Force of Nature, نیروی طبیعت: راستین ۲

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 37 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3397 В жанре «триллер»  705 В фильмах Австралии  47 В фильмах 2024 года  201
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Город тайн: Исчезнувшая - Дублированный финальный трейлер
Город тайн: Исчезнувшая Дублированный финальный трейлер
Город тайн: Исчезнувшая - Дублированный трейлер
Город тайн: Исчезнувшая Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Carmen Cooper Это того стоило. Надо отпраздновать эти победы.
Falk Не в этом случае. Ты правда думаешь, что кто‑то из этих женщин действительно виновен? Лорен? Бри? Даже Элис? Ведь так проще, не правда ли?
Carmen Cooper Что именно?
Falk Обвинять кого‑то. Выследить их, посадить. Но по крайней мере там, снаружи, сама природа взыщет с каждого.

Отзывы зрителей о фильме Город тайн: Исчезнувшая

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы в целом неоднозначны. Сильные стороны: меланхоличная атмосфера и участие Эрика Бана. Фильм подойдет тем, кто любит размеренный темп и спокойное настроение. Слабые стороны: жанр не соответствует ожиданиям триллера и детектива; слабая проработка сценария; концовка вызывает вопросы; сюжет менее динамичный, чем в первой части. Оценки зрителей варьируются от 2 до 5 из 10, в среднем ближе к середине.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.
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Город тайн: Исчезнувшая - смотреть в онлайн-кинотеатре

Город тайн: Исчезнувшая

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