Взрослые игры, 2017

Макс Уинклер («Новенькая», «Свадьба») снял легкий и непредсказуемый фильм о сложностях взросления. Главные роли исполнили Зои Дойч («Двойник», «За пропастью во ржи»), Кэтрин Хан («Больше, чем любовь», «Расследование Джордан»), Адам Скотт («Большая маленькая ложь», «Как выйти замуж за три дня»), Эрик Эдельштейн («Красавчик», «Бесстыдники»).

Эрика всеми силами приближает взрослую жизнь, она готова на любые приключения. Естественно, у нее уже есть своя "банда" - две подружки, которые за любые выходки. Отчим знакомит Эрику со своими сыном, который должен был успокоить юную оторву, но вместо этого жизнь обоих героев перевернулась и легкая комедия превратилась в авантюрное роуд-муви.

Эрика — дерзкая старшеклассница, живущая с мамой и отчимом. Она придумала необычный способ заработка: пока Эрика соблазняет взрослых мужчин, ее подружки-сообщницы фиксируют процесс на видео, а затем они шантажируют своих жертв видеозаписью, угрожая тюрьмой за интимную связь с несовершеннолетней. Напуганные мужчины предпочитают раскошеливаться, и Эрика успешно копит деньги, которые нужны ей для тюремного залога, чтобы вытащить из заключения своего непутевого отца.

Однажды в доме Эрики появляется Люк — 18-летний сын ее отчима, которого выпустили из лечебницы. Люк страдает от психических расстройств и поначалу Эрика опасается нового брата, но со временем им удается сблизиться и подружиться. Когда девушка узнает, что главной причиной его проблем является психологическая травма, полученная от учителя-педофила, она решает совместить приятное с полезным. Эрика, которая как раз находится в поиске новой жертвы, рассказывает Люку о своей схеме и предлагает с ее помощью изобличить мерзавца, который по прежнему разгуливает на свободе, а заодно поиметь с него как можно больше денег.