Взрослые игры, 2017

Макс Уинклер («Новенькая», «Свадьба») снял легкий и непредсказуемый фильм о сложностях взросления. Главные роли исполнили Зои Дойч («Двойник», «За пропастью во ржи»), Кэтрин Хан («Больше, чем любовь», «Расследование Джордан»), Адам Скотт («Большая маленькая ложь», «Как выйти замуж за три дня»), Эрик Эдельштейн («Красавчик», «Бесстыдники»).
Эрика всеми силами приближает взрослую жизнь, она готова на любые приключения. Естественно, у нее уже есть своя "банда" - две подружки, которые за любые выходки. Отчим знакомит Эрику со своими сыном, который должен был успокоить юную оторву, но вместо этого жизнь обоих героев перевернулась и легкая комедия превратилась в авантюрное роуд-муви.
Эрика — дерзкая старшеклассница, живущая с мамой и отчимом. Она придумала необычный способ заработка: пока Эрика соблазняет взрослых мужчин, ее подружки-сообщницы фиксируют процесс на видео, а затем они шантажируют своих жертв видеозаписью, угрожая тюрьмой за интимную связь с несовершеннолетней. Напуганные мужчины предпочитают раскошеливаться, и Эрика успешно копит деньги, которые нужны ей для тюремного залога, чтобы вытащить из заключения своего непутевого отца.
Однажды в доме Эрики появляется Люк — 18-летний сын ее отчима, которого выпустили из лечебницы. Люк страдает от психических расстройств и поначалу Эрика опасается нового брата, но со временем им удается сблизиться и подружиться. Когда девушка узнает, что главной причиной его проблем является психологическая травма, полученная от учителя-педофила, она решает совместить приятное с полезным. Эрика, которая как раз находится в поиске новой жертвы, рассказывает Люку о своей схеме и предлагает с ее помощью изобличить мерзавца, который по прежнему разгуливает на свободе, а заодно поиметь с него как можно больше денег.
Фильм снят за 17 дней и менее чем за полмиллиона долларов в долине Сан-Фернандо, Калифорния.
В своем медальоне Эрика носит фотографию отца. На фотографии изображен актер Джейк Джонсон. Он не указан в титрах.
Оригинальное название фильма — “Цветок”.
В 2012 году оригинальный сценарий Алекса Маколея попал в “Черный список лучших сценариев” — список перспективных сценариев еще не изданных фильмов, составляемый по результатам опроса руководителей киностудий и продюсерский компаний.
Кэтрин Хан и Адам Скотт ранее снимались вместе в сериале “Парки и зоны отдыха”.
Премьерный показ фильма состоялся в Нью-Йорке на кинофестивале «Трайбека» 20 апреля 2017 года, где он был представлен в категории “Лучший художественный фильм”.
По словам режиссера Макса Уинклера, поскольку сценарий был написан тремя мужчинами, он целенаправленно хотел набрать в съемочную группу как можно больше женщин, чтобы избежать ошибок и неточностей во всем, что связано с эмоциями и поступками главной героини. Так в команде оказались продюсеры Каролина Голдфарб и Марит Ли Го, режиссер-постановщик Каролина Коста, редактор Сара Бет Шапиро, художник по костюмам Мишель Томпсон, дизайнер постановщик Триша Робертсон. Корректировать реплики Эрики он позволял самой Зои Дойч.
Фланелевая рубашка, которую Эрика носит в первой сцене принадлежит Зои Дойч и была куплена ею в 12 лет на благотворительной распродаже. Белая майка Эрики в одной из сцен принадлежала маме актрисы.
“Взрослые игры” — второй полнометражный фильм Макса Уинклера, который был снят после шестилетнего перерыва. Первой картиной была “Свадьба”.
При подготовке к фильму Зои Дойч исследовала тему пограничных расстройств личности, которыми, по ее мнению, вполне могла страдать ее героиня Эрика. Также она специально посещала психотерапевта, на сеансах у которого представляла себя Эрикой.
Кэтрин Хан и Зои Дойч очень подружились на съемках. В одном из интервью Дойч призналась, что Хан записана в ее телефоне как “Кэтрин “Я чертовски сильно тебя люблю” Хан”.
Зои Дойч описала свою героиню как “Трэвиса Бикла, помещенного в тело 17-летней девушки”. Трэвис Бикл — главный герой фильма Мартина Скорсезе “Таксист”.
По состоянию на август 2020 года фильм имеет рейтинг одобрения 49% на сайте-агрегаторе рецензий “Rotten Tomatoes”, основанный на 71 отзыве со средним рейтингом 5,6 из 10. На сайте “Metacritic” фильм имеет средневзвешенную оценку 45 из 100, основанную на 20 отзывах, что можно охарактеризовать как “смешанные или средние отзывы”.
Бесстыжая и бесстрашная Эрика готова на любые выходки, лишь бы почувствовать настоящую взрослую жизнь. Для этого у Эрики есть две веселые подруги, одно необычное хобби и целая Калифорния. Далекие от невинности забавы меняются, когда отчим знакомит Эрику со своим сыном. Кажется, у этого неуклюжего и ранимого парня нет с девушкой ничего общего, однако вскоре он перевернет ее жизнь, и дерзкая инди-комедия обернется для героев криминальным роуд-муви по солнечным просторам долины Сан-Фернандо.
Типичное авторское кино, рассуждающее на тему юности… Читать дальше…