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Mandy

Мэнди, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Боевик ужасов с Николасом Кейджем в традициях Тарантино и Безумного Макса о столкновении отчаявшегося дровосека и банды байкеров-сатанистов
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Молодой итальянский режиссер, сценарист и продюсер Панос Косматос, широко известный в узких кругах по фильму «По ту сторону черной радуги», представил на суд публике свою вторую полнометражную ленту. Исполнять режиссерский замысел взялись один из самых неоднозначных актеров последних лет Николас Кейдж («Без лица», «Призрачный гонщик») и несколько не слишком известных, но амбициозных актеров: Андреа Райзборо («Трагедия в Уэйко», «Обливион»), Лайнас Роуч («За гранью», «Священник») и Билл Дьюк («Криминальная история», «Хищник»). 

Действия фильма происходят в 1983 году. Тихой идиллической жизнью практически на фоне дикой природы живет счастливая семья из сурового, но доброго в душе дровосека Реда и его красивой и нежной жены Мэнди. Конечно, мирно это все закончиться не могло. По соседству с милой парой поселились байкерская банда, которая по совместительству является сектантами и нарушает все законы Бога и человека. И вот дернула их нечистая сила покуситься на Мэнди - девушка как раз не вовремя вышла прогуляться в диком лесу. Великий и ужасный лидер банды и верховный жрец культа по совместительству оценил красоту супруги дровосека и приказал своим злобным приспешникам похитить девушку. Ее накачивают наркотиками и ритуально приносят в жертву путем сожжения. Узнав судьбу возлюбленной, озлобленный дровосек берет топор и идет объяснять байкерам, насколько сильно они ошиблись. 

- Еще до выхода в прокат режиссера Паноса Косматоса окрестили вторым Квентином Тарантино 

-  Это один из последних фильмов исландского композитора Йохана Йоханнссона

- Критики «Сандэнса», среди которых были журналисты The Verge и Variety, похвалили фильм, благодаря чему рейтинг картины на Rotten Tomatoes на момент премьеры составил 100 %

- Издание Thrillist назвало «Мэнди» «лучшим фильмом Николаса Кейджа за последние годы» 

- Журналисты назвали картину «сочетанием „Безумного Макса“ и соревнования Ironman»

Когда-то Рэд Миллер был лихим мужиком, но милая девушка Мэнди смягчила его сердце. Они поженились и поселились в домике на краю леса. Однажды поблизости объявилась свирепая секта. Предводитель сатанистов, безумный Иеремия, положил глаз на Мэнди и приказал ее похитить. Девушку накачали наркотиками и предали ритуальному сожжению. У Рэда, для которого Мэнди была смыслом жизни, не осталось выбора. Теперь убийц ждет месть – самая лютая и кровавая месть, на которую способен мужчина, которому нечего терять.

6.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 14 сентября 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Панос Косматос
Панос Косматос
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Лайнас Роуч
Лайнас Роуч
Билл Дьюк
Билл Дьюк
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мэнди 3 постера
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Мэнди
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Наша рецензия
В России мало кому известно имя итальянского режиссёра Паноса Косматоса, снявшего всего лишь один фильм в далёком 2010-ом, а в 2018-ом взорвавшего фестиваль «Сандэнс» своей новой работой «Мэнди», которая затем отправилась в Канны в параллельную секцию «Двухнедельник режиссёров». Однако все мы знаем и любим (в основном за мемы) Николаса Кейджа, сыгравшего в нём главную роль. Картина уже успела приковать к себе всеобщее внимание 100% рейтингом на Rotten…
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Дарья Сергеева 13 октября 2018, 00:43
Бредовее филтма я не смотрела! Не знаю, кому вот это вот может понравиться. Не тратьте время и деньги
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