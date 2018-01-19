Мэнди, 2018

Молодой итальянский режиссер, сценарист и продюсер Панос Косматос, широко известный в узких кругах по фильму «По ту сторону черной радуги», представил на суд публике свою вторую полнометражную ленту. Исполнять режиссерский замысел взялись один из самых неоднозначных актеров последних лет Николас Кейдж («Без лица», «Призрачный гонщик») и несколько не слишком известных, но амбициозных актеров: Андреа Райзборо («Трагедия в Уэйко», «Обливион»), Лайнас Роуч («За гранью», «Священник») и Билл Дьюк («Криминальная история», «Хищник»).
Действия фильма происходят в 1983 году. Тихой идиллической жизнью практически на фоне дикой природы живет счастливая семья из сурового, но доброго в душе дровосека Реда и его красивой и нежной жены Мэнди. Конечно, мирно это все закончиться не могло. По соседству с милой парой поселились байкерская банда, которая по совместительству является сектантами и нарушает все законы Бога и человека. И вот дернула их нечистая сила покуситься на Мэнди - девушка как раз не вовремя вышла прогуляться в диком лесу. Великий и ужасный лидер банды и верховный жрец культа по совместительству оценил красоту супруги дровосека и приказал своим злобным приспешникам похитить девушку. Ее накачивают наркотиками и ритуально приносят в жертву путем сожжения. Узнав судьбу возлюбленной, озлобленный дровосек берет топор и идет объяснять байкерам, насколько сильно они ошиблись.
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Когда-то Рэд Миллер был лихим мужиком, но милая девушка Мэнди смягчила его сердце. Они поженились и поселились в домике на краю леса. Однажды поблизости объявилась свирепая секта. Предводитель сатанистов, безумный Иеремия, положил глаз на Мэнди и приказал ее похитить. Девушку накачали наркотиками и предали ритуальному сожжению. У Рэда, для которого Мэнди была смыслом жизни, не осталось выбора. Теперь убийц ждет месть – самая лютая и кровавая месть, на которую способен мужчина, которому нечего терять.