Пэд Мен, 2018

- Перед премьерой фильма «Пэдмен» Муруганантам запустил флэшмоб #PadManChallenge, к которому присоединились такие звезды, как Наталья Водянова, Акшай Кумар и десятки тысяч мужчин и женщин.

- Фильм «Пэдмен» основан на реальных событиях. Это история Аруначалама Муруганантама из Южной Индии, который поставил своей целью сделать гигиенические средства для женщин доступными каждой.