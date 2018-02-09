Пэд Мен, 2018

- Перед премьерой фильма «Пэдмен» Муруганантам запустил флэшмоб #PadManChallenge, к которому присоединились такие звезды, как Наталья Водянова, Акшай Кумар и десятки тысяч мужчин и женщин.
- Фильм «Пэдмен» основан на реальных событиях. Это история Аруначалама Муруганантама из Южной Индии, который поставил своей целью сделать гигиенические средства для женщин доступными каждой.
История, вдохновленная жизнью индийского изобретателя и новатора Арунчалама Муруганантама. Следуя за своей мечтой, герой фильма прошел путь от сельского сварщика в маленьком индийском городке до бизнесмена международного уровня и произвел революцию в сфере женской гигиены. Он изменил не только жизнь женщин, но и весь современный мир.