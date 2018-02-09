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Pad Man

Пэд Мен, 2018

2018 / Индия
7.9 Оцените
15 голосов
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Факты О фильме

- Перед премьерой фильма «Пэдмен» Муруганантам запустил флэшмоб  #PadManChallenge, к которому присоединились такие звезды, как Наталья Водянова, Акшай Кумар  и десятки тысяч мужчин и женщин.

- Фильм «Пэдмен» основан на реальных событиях. Это история Аруначалама Муруганантама из Южной Индии, который поставил своей целью сделать гигиенические средства для женщин доступными каждой.

История, вдохновленная  жизнью индийского изобретателя и новатора Арунчалама Муруганантама. Следуя за своей мечтой, герой фильма  прошел путь от сельского сварщика в маленьком индийском городке до бизнесмена международного уровня и произвел революцию  в сфере  женской гигиены. Он изменил не только жизнь женщин, но и весь современный мир.

7.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 февраля 2018
Премьера онлайн 16 июня 2021
Премьера в мире 9 февраля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Р. Балки
В ролях
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Сонам Капур
Радхика Апте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пэд Мен 3 постера
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саундтрек фильма Пэд Мен
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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