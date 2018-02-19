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Операция «Шаровая молния» Операция «Шаровая молния»
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Entebbe

Операция «Шаровая молния», 2018

2018 / Великобритания
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Основано на реальных событиях: Израильская армия спасает заложников
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Основанный на реальных событиях фильм Операция «Шаровая молния» снял Жозе Падилья («Нарко», «Элитный отряд»). На главные роли были приглашены Розамунд Пайк («Исчезнувшая») и Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки»). В картине также можно увидеть Эдди Марсана, Бена Шнетцера, Нонсо Анози и других актеров.

События, описанные в фильме, произошли на самом деле в 1976 когда несколько террористов захватили самолет авиакомпании Air France. Их требованием было освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Самолет совершил вынужденную посадку, и дипломаты 7 дней пытались решить вопрос обмена мирно, однако в итоге придумали необычный план.

- Фильм основан на реальных событиях, получивших в истории название Операция «Энтеббе»

- Позднее операция получила неофициальное название «Йонатан» в честь погибшего командира группы Йони Нетаньяху

- 27 июня 1976 года боевики пропалестинских организаций НФОП и Революционные ячейки захватили пассажирский самолёт Airbus A300B4-203 компании «Air France», следовавший рейсом Тель-Авив — Париж

- Террористы разделили заложников на две группы: евреев и израильтян. В 2011 году один из заложников Илан Хартув заявил, что угонщики отделили только израильтян. Один из евреев, переживший Холокост, показал террористу Бёзе регистрационный лагерный номер, вытатуированный на его руке. Бёзе заявил, что не является нацистом, а лишь идеалистом

- Неделю заложников удерживали в транзитном зале аэропорта Энтеббе

- Перестрелка в зале аэропорта продолжалась 1 минуту и 45 секунд

- Все семеро угонщиков и от 33 до 45 угандийских солдат были убиты

- Гала-премьера триллера Жозе Падильи «Операция «Шаровая молния» состоится рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля

В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера онлайн 14 июня 2018
Премьера в мире 19 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Жозе Падилья
Жозе Падилья
В ролях
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Бен Шнетцер
Бен Шнетцер
Дени Меноше
Дени Меноше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Операция «Шаровая молния» 5 постеров
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Операция «Шаровая молния» смотреть онлайн

Операция «Шаровая молния»
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В конце июня 1967 года самолет, совершавший рейс по маршруту Тель-Авив – Париж был захвачен террористами. Отобрав у пассажиров документы, они сажают самолет в Уганде и, в ожидании реакции израильского правительства, изучают отобранные у пассажиров документы. Разделив их на две части, террористы оставляют у себя евреев, а остальных отправляют домой. И выдвигают лишь одно требование – освободить представленный ими список заключенных - их друзей и единомышленников. Премьер-министр…
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Эксклюзивный отрывок из триллера «Операция «Шаровая молния»» Киноафиша.Инфо представляет эксклюзивный отрывок из криминального триллера «Операция «Шаровая молния»»! Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о событиях 1976
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2 апреля 2018 17:14
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