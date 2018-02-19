Операция «Шаровая молния», 2018

Основанный на реальных событиях фильм Операция «Шаровая молния» снял Жозе Падилья («Нарко», «Элитный отряд»). На главные роли были приглашены Розамунд Пайк («Исчезнувшая») и Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки»). В картине также можно увидеть Эдди Марсана, Бена Шнетцера, Нонсо Анози и других актеров.

События, описанные в фильме, произошли на самом деле в 1976 когда несколько террористов захватили самолет авиакомпании Air France. Их требованием было освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Самолет совершил вынужденную посадку, и дипломаты 7 дней пытались решить вопрос обмена мирно, однако в итоге придумали необычный план.