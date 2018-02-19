Операция «Шаровая молния», 2018

Основанный на реальных событиях фильм Операция «Шаровая молния» снял Жозе Падилья («Нарко», «Элитный отряд»). На главные роли были приглашены Розамунд Пайк («Исчезнувшая») и Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние», «Бесславные ублюдки»). В картине также можно увидеть Эдди Марсана, Бена Шнетцера, Нонсо Анози и других актеров.
События, описанные в фильме, произошли на самом деле в 1976 когда несколько террористов захватили самолет авиакомпании Air France. Их требованием было освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Самолет совершил вынужденную посадку, и дипломаты 7 дней пытались решить вопрос обмена мирно, однако в итоге придумали необычный план.
- Фильм основан на реальных событиях, получивших в истории название Операция «Энтеббе»
- Позднее операция получила неофициальное название «Йонатан» в честь погибшего командира группы Йони Нетаньяху
- 27 июня 1976 года боевики пропалестинских организаций НФОП и Революционные ячейки захватили пассажирский самолёт Airbus A300B4-203 компании «Air France», следовавший рейсом Тель-Авив — Париж
- Террористы разделили заложников на две группы: евреев и израильтян. В 2011 году один из заложников Илан Хартув заявил, что угонщики отделили только израильтян. Один из евреев, переживший Холокост, показал террористу Бёзе регистрационный лагерный номер, вытатуированный на его руке. Бёзе заявил, что не является нацистом, а лишь идеалистом
- Неделю заложников удерживали в транзитном зале аэропорта Энтеббе
- Перестрелка в зале аэропорта продолжалась 1 минуту и 45 секунд
- Все семеро угонщиков и от 33 до 45 угандийских солдат были убиты
- Гала-премьера триллера Жозе Падильи «Операция «Шаровая молния» состоится рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля
В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…