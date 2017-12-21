Кто наш папа, чувак?, 2016

Оператор Лоуренс Шер, работавший на съёмках таких известных фильмов, как «Страна садов», «Мальчишник в Вегасе», «Впритык» и «Хотел бы я быть здесь», снимает своё дебютное кино. Картина «Кто наш папа, чувак?» собрала в себе поистине звёздный состав. В главных ролях вы увидите обладателя «Оскара» Дж.К. Симмонса («Одержимость»), известного комедийного актёра Оуэна Уилсона («Марли и я», «Полночь в Париже»), несменного участника всех трёх «Мальчишников» Эда Хелмса и Гленн Клоуз («Опасные связи», «Схватка»).

Фильм «Кто наш папа, чувак?» расскажет о двух братьях, которые отправляются в главное путешествие их жизни. Когда-то давно их мать оказывала интимные услуги самым разным знаменитостям, и в итоге на свет появилось двое мальчиков. Однако сыновьям она говорит, что отец погиб. Вскоре герои узнают, что мать обманывала их, и папа всё ещё жив. Опираясь на кое-какие зацепки, они отправляются на поиски второго родителя. И их позитивный настрой не искоренить даже теми нелепыми и безумными ситуациями, в которые они попадают на своём пути.