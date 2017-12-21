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Кто наш папа, чувак? Кто наш папа, чувак?
Киноафиша Фильмы Кто наш папа, чувак?
Father Figures / Bastards

Кто наш папа, чувак?, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Два взрослых брата отправляются на поиски своего отца
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Оператор Лоуренс Шер, работавший на съёмках таких известных фильмов, как «Страна садов», «Мальчишник в Вегасе», «Впритык» и «Хотел бы я быть здесь», снимает своё дебютное кино. Картина «Кто наш папа, чувак?» собрала в себе поистине звёздный состав. В главных ролях вы увидите обладателя «Оскара» Дж.К. Симмонса («Одержимость»), известного комедийного актёра Оуэна Уилсона («Марли и я», «Полночь в Париже»), несменного участника всех трёх «Мальчишников» Эда Хелмса и Гленн Клоуз («Опасные связи», «Схватка»).

Фильм «Кто наш папа, чувак?» расскажет о двух братьях, которые отправляются в главное путешествие их жизни. Когда-то давно их мать оказывала интимные услуги самым разным знаменитостям, и в итоге на свет появилось двое мальчиков. Однако сыновьям она говорит, что отец погиб. Вскоре герои узнают, что мать обманывала их, и папа всё ещё жив. Опираясь на кое-какие зацепки, они отправляются на поиски второго родителя. И их позитивный настрой не искоренить даже теми нелепыми и безумными ситуациями, в которые они попадают на своём пути.

- Некоторые сцены фильма снимались дома у писательницы Эмили Гриффин в Атланте

- Изначально производством картины занималась студия Paramount, которая позже покинула проект, а на смену ей пришла не менее известная студия Warner Bros.

- Изначально релиз фильма был назанчен на 2016 год, однако его перенесли на 2018-й

Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 января 2018
Премьера онлайн 23 декабря 2017
Премьера в мире 21 декабря 2017
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Лоуренс Шер
Лоуренс Шер
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Билл Ирвин
Билл Ирвин
Винг Реймз
Винг Реймз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кто наш папа, чувак? 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
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На свадьбе мамы близнецы Питер и Кайл случайно узнают, что все истории об их отце были вымыслом, на самом деле он вовсе не умер. Чтобы наконец-таки познакомиться со своим родителем, ведь оба выросли с чувством неполноценности, братья оставляют свои семьи и отправляются на его поиски. Есть лишь маленькое упущение - никто точно не знает, кто именно их отец, поэтому это им предстоит выяснить самостоятельно. Каждый из возможных претендентов указывает на следующего «отца», таким образом,…
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7272957 13 января 2018, 23:02
Мы сразу поняли, что Марина Маркушина Полная тупица, а Русланчик нормальный парень.Фильм очень трогательный и забавный.
Марина Маркушина 4 января 2018, 14:17
Редкостная гадость. Тупой американский юмор . Пошлость и пахабщина. Жалею потраченное время.
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13 голосов
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саундтрек фильма Кто наш папа, чувак?
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