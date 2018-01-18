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Tout le monde debout / Rolling to you

Попробуй подкати, 2018

2018 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Французская комедия о бизнесмене, который притворяется инвалидом для того, чтобы завоевать очередную женщину
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Причины посмотреть Факты О фильме

Франк Дюбоск («Команда мечты», «Маркиз») снял фильм, в котором сыграл главную роль. Вместе с коллегами по съемочной площадке Александрой Лами («Возвращение к матери»), Эльзой Зильберштейн («Модильяни», «Я так тебя люблю») и Жераром Дармоном («Полный привод») они создали весьма поучительную историю о важности любви и искренности в нашем мире.

Джоселин – удачливый бизнесмен, эгоист и мизантроп. Он пользуется успехом у женщин и привык считать себя Казановой двадцать первого века. Все меняет один случай. В попытках соблазнить очередную красотку, Джоселин не придумывает ничего лучше, чем притвориться инвалидом. Обман сходит ему с рук, пока однажды женщина не знакомит его со своей сестрой, сидящей в инвалидном кресле.

- Первая режиссерская работа комедийного актера Франка Дюбоска.

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 июля 2018
Премьера онлайн 24 ноября 2018
Премьера в мире 18 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
В ролях
Эльза Зильберштейн
Эльза Зильберштейн
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Александра Лами
Александра Лами
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Кристоф Канар
Кристоф Канар
Все актеры и съемочная группа
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Попробуй подкати
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49-летний Жослен прожигает свою жизнь на полную катушку. Он меняет женщин, катается по миру и посещает все вечеринки Парижа. Кроме работы его ничего не интересует. Жослен каждый день проводит, как последний, но умирает его мать, и престарелый мачо отправляется в дом детства за воспоминаниями. Там он знакомится с новой соседкой, которая случайно его видит в инвалидном кресле, и, чтобы не упускать момент, Жослен придумывает очередную ложь. Мужчина едет знакомиться с ее семьей, прикинувшись…
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