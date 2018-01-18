Попробуй подкати, 2018

Франк Дюбоск («Команда мечты», «Маркиз») снял фильм, в котором сыграл главную роль. Вместе с коллегами по съемочной площадке Александрой Лами («Возвращение к матери»), Эльзой Зильберштейн («Модильяни», «Я так тебя люблю») и Жераром Дармоном («Полный привод») они создали весьма поучительную историю о важности любви и искренности в нашем мире.

Джоселин – удачливый бизнесмен, эгоист и мизантроп. Он пользуется успехом у женщин и привык считать себя Казановой двадцать первого века. Все меняет один случай. В попытках соблазнить очередную красотку, Джоселин не придумывает ничего лучше, чем притвориться инвалидом. Обман сходит ему с рук, пока однажды женщина не знакомит его со своей сестрой, сидящей в инвалидном кресле.