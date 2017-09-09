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Клуб «Школа», 2017

2017 / США / Канада
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Американская комедия о том, как подросток после домашнего обучения первый раз в 16 лет идет в школу
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Причины посмотреть Факты О фильме

В очередной раз в сентябре поднимаются вечные школьные вопросы — правая любовь, первые раны, новые коллективы и неуклюжие и ранимые подростки. На этот раз за фильм взялся Кайл Райдаут («Проклятье», «Варкрафт»). В актерский состав картины вошли Джуди Грир («Теория большого взрыва», «27 свадеб»), Дэниэл Доэни («Сверхъестественное»), Шиван Уильямс («Ад на колесах», «Царство»), Расселл Питерс («Исходный код», «Гриффины»), Грейс Пак («Темный ангел», «Звездный крейсер Галактика»), Эндрю МакНи («Эврика», «Секс в другом городе»), Алекс Бармия («Однажды в сказке», «Почти человек»), Эндрю Херр («Вспомнить заново», «Статус: Обновлен»), Эва Дэй («Я — Зомби», «Люди будущего»), Джош Эпштейн («Лак для волос»).

Зрителя знакомят с Лиамом — одаренным подростком, который долгое время находился на домашнем обучении, и не сталкивался с типичными подростковыми вопросами и проблемами. Чересчур заботливая и даже гиперконтролирующая мама Клэр тщательно следила за занятиями и увлечениям сына, поощряя и развивая интерес к учебе. Но это золотое время прошло и теперь Лиам отправится в школу. Сложно оказаться в настолько новой обстановке впервые в 16 лет, когда вокруг уже сформированы компании, присвоены статусы и налажена жизнь. Лиам очень хочет вписаться в эти условия — влюбиться, найти друзей и вляпаться в какую-нибудь историю. Только как примет суровая реальность изнеженного домашнего ребенка?

- Рассела Питерса журнал The Rolling Stone назвал одним из лучших комиков мира

- Питерс получил известность как комик, его книга «Зови меня Расселл» –ценное руководство для всех начинающих комиков

- Слоган фильма: «Бунтуем по расписанию»

История взросления одаренного Лиама, внезапно окунувшегося в жизнь обыкновенной средней школы, где его ждут уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера онлайн 27 апреля 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Кайл Райдаут
Кайл Райдаут
В ролях
Джуди Грир
Джуди Грир
Шиван Уильямс
Шиван Уильямс
Расселл Питерс
Расселл Питерс
Грейс Пак
Грейс Пак
Эндрю МакНи
Эндрю МакНи
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Клуб «Школа»
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Лиаму Хипу 16 лет, и с раннего детства он мечтает о космосе и знакомстве со Стивеном Хокингом. Его воспитывает любящая мама, которая также является его лучшим и единственным другом. Всё дело в том, что Лиам никогда не ходил в школу и обучался на дому, чтобы исполнить свою главную мечту – поступить в Кембридж на кафедру астрономии. Однако придя в здание ближайшей школы сдавать финальный экзамен, он видит красивую девочку с протезом вместо ноги, в которую тут же влюбляется, после чего…
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