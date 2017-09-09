Клуб «Школа», 2017

В очередной раз в сентябре поднимаются вечные школьные вопросы — правая любовь, первые раны, новые коллективы и неуклюжие и ранимые подростки. На этот раз за фильм взялся Кайл Райдаут («Проклятье», «Варкрафт»). В актерский состав картины вошли Джуди Грир («Теория большого взрыва», «27 свадеб»), Дэниэл Доэни («Сверхъестественное»), Шиван Уильямс («Ад на колесах», «Царство»), Расселл Питерс («Исходный код», «Гриффины»), Грейс Пак («Темный ангел», «Звездный крейсер Галактика»), Эндрю МакНи («Эврика», «Секс в другом городе»), Алекс Бармия («Однажды в сказке», «Почти человек»), Эндрю Херр («Вспомнить заново», «Статус: Обновлен»), Эва Дэй («Я — Зомби», «Люди будущего»), Джош Эпштейн («Лак для волос»).

Зрителя знакомят с Лиамом — одаренным подростком, который долгое время находился на домашнем обучении, и не сталкивался с типичными подростковыми вопросами и проблемами. Чересчур заботливая и даже гиперконтролирующая мама Клэр тщательно следила за занятиями и увлечениям сына, поощряя и развивая интерес к учебе. Но это золотое время прошло и теперь Лиам отправится в школу. Сложно оказаться в настолько новой обстановке впервые в 16 лет, когда вокруг уже сформированы компании, присвоены статусы и налажена жизнь. Лиам очень хочет вписаться в эти условия — влюбиться, найти друзей и вляпаться в какую-нибудь историю. Только как примет суровая реальность изнеженного домашнего ребенка?