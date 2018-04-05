Гоголь. Вий, 2018

- «Гоголь. Вий» стал вторым эпизодом серии про Гоголя, показанным в кинотеатрах. После него в прокат выйдет заключительная серия «Гоголь. Страшная месть»

- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда».

- Фильм покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, когда сериал предварительно выходит в кинотеатрах.

- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области.

- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя.

- Светлана Лобода впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе.