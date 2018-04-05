Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гоголь. Вий Гоголь. Вий
Киноафиша Фильмы Гоголь. Вий

Гоголь. Вий, 2018

2018 / Россия
6.9 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Продолжение мистического детектива о писаре Николае Гоголе из Петербурга
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Гоголь. Вий» – вторая часть многосерийного мистического фильма об одном из самых загадочных писателей – Николае Васильевиче Гоголе, создавшем «Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссером выступил автор первых двух частей Егор Баранов («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»). К своим ролям вернулись Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Евгений Стычкин («День выборов»), Таисия Вилкова («Фарца», «Вангелия»), Артем Ткаченко («Южные ночи», «Красная королева», «Небесные родственники») и другие известные актеры.

В новом эпизоде Гоголь продолжает свои попытки разобраться в тайнах села Диканька, заложником которого он оказался волею судьбы. Мучимый жуткими видениями и предчувствием приближающегося зла, он хочет остановить жестокого убийцу – всадника, жертвами которого стали уже 11 девушек. А следующей должна быть возлюбленная Гоголя – Лиза. И есть только один способ защитить ее – запереться в церкви с ведьмой Ульяной и не дать ей призвать Вия.  

-  «Гоголь. Вий» стал вторым эпизодом серии про Гоголя, показанным в кинотеатрах. После него в прокат выйдет заключительная серия «Гоголь. Страшная месть» 

- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда».

- Фильм покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, когда сериал предварительно выходит в кинотеатрах. 

- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области.

- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя.

- Светлана Лобода впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе.

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

6.9 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера онлайн 22 мая 2018
Премьера в мире 5 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Егор Баранов
Егор Баранов
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Марта Кесслер
Марта Кесслер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Девятая
Девятая (2019)
6.96875
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть (2018)
7.540323
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало (2017)
7.1132073
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Фильмы похожие на «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Фильмы для мальчишника Фильмы для мальчишника
Фильмы про загадочные смерти Фильмы про загадочные смерти
Фильмы про ведьм и колдовство Фильмы про ведьм и колдовство
Фильмы про казаков Фильмы про казаков
Российские детективы Российские детективы
Лучшие русские мистические фильмы Лучшие русские мистические фильмы
Фильмы с Александром Петровым Фильмы с Александром Петровым
Фильмы про деревню и любовь Фильмы про деревню и любовь
Все части «Гоголя» Все части «Гоголя»
Постер фильма Гоголь. Вий 10 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Гоголь находит документы погибшего Якова Гуро и понимает, что убийства молодых женщин происходят систематически. Донеся эту информацию до местной власти – Бинха, герои пытаются предотвратить новые жертвы, введя комендантский час. Параллельно с этим на Диканьке объявляется Хома Брут, непонятный субъект, охотящийся, по его словам, на местную ведьму. Он, как и местная утопленница Оксана, пытаются помочь Николаю Васильевичу примириться с его внутренней силой и узнать тайну своего…
Читать
Анна Пермякова 30 марта 2018, 12:44
После просмотра осталось очень двоякое ощущение: С одной стороны вроде и смотришь на забавный аттракцион, нестрашный, но занятный, а с другой - как… Читать дальше…
udavf 6 апреля 2018, 12:40
Полный отстой?
Отзывы Написать
98 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Гоголь. Вий
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Итоги года: лучший актер 2018 по версии Киноафиши Они спасали мир и целые франшизы, примеряли легендарные образы и брались за сложные задачи, играли на площадке и отдавали распоряжения из режиссерского кресла. «Киноафиша» предлагает выбрать самого
Написать
4 декабря 2018 00:01
Блокбастер «Гоголь» привлек внимание зрителей к книгам писателя После выхода в прокат фильма «Гоголь. Начало» количество скачиваний произведений Николая Гоголя на крупнейшем на рынке лицензионных книг в России и странах СНГ сайте «Литрес»
Написать
17 апреля 2018 01:59
Боевик с Дуэйном Джонсоном стал лидером российского проката за минувшие выходные Боевик «Рэмпейдж» Брэда Пейтона возглавил рейтинг по кассовым сборам в России и СНГ за 12-15 апреля. Картина, вышедшая в прокат 12 апреля, собрала 182 млн рублей. Лента рассказывает о
Написать
16 апреля 2018 16:57
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
официальный тизер-трейлер
Официальный тизер-трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши