Гоголь. Вий, 2018

«Гоголь. Вий» – вторая часть многосерийного мистического фильма об одном из самых загадочных писателей – Николае Васильевиче Гоголе, создавшем «Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссером выступил автор первых двух частей Егор Баранов («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»). К своим ролям вернулись Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Евгений Стычкин («День выборов»), Таисия Вилкова («Фарца», «Вангелия»), Артем Ткаченко («Южные ночи», «Красная королева», «Небесные родственники») и другие известные актеры.
В новом эпизоде Гоголь продолжает свои попытки разобраться в тайнах села Диканька, заложником которого он оказался волею судьбы. Мучимый жуткими видениями и предчувствием приближающегося зла, он хочет остановить жестокого убийцу – всадника, жертвами которого стали уже 11 девушек. А следующей должна быть возлюбленная Гоголя – Лиза. И есть только один способ защитить ее – запереться в церкви с ведьмой Ульяной и не дать ей призвать Вия.
- «Гоголь. Вий» стал вторым эпизодом серии про Гоголя, показанным в кинотеатрах. После него в прокат выйдет заключительная серия «Гоголь. Страшная месть»
- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда».
- Фильм покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, когда сериал предварительно выходит в кинотеатрах.
- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области.
- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя.
- Светлана Лобода впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе.
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.