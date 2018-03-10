Галвестон, 2018

«Галвестон» - экранизация одноименного романа Ника Пиццолатто (сценарист и продюсер «Настоящего детектива»). Мрачное повествование начинается с болезни легких, которую обнаруживают у главного героя. Выздоровлению не способствует и то, что его босс, влиятельный криминальный авторитет, хочет устранить его любой ценой. Не остается ничего, кроме как податься в бега – спасая по пути приговоренную к смерти проститутку. Череда баров, мотелей и дорожных полотен приводит их в Галвестон – родной город главного героя, где можно начать жизнь заново… или дожить правильно то, что осталось.

Мелани Лоран, наиболее известная своими актерскими работами в фильмах «Бесславные ублюдки» и «Иллюзия обмана», впервые пробует себя в режиссерском кресле. Исполнитель главной роли Бен Фостер имеет большой опыт в криминальном жанре. На его счету такие картины, как «Заложник», «Альфа-дог», «Контрабанда». В тандеме с Фостером выступит юная звезда кинематографа Эль Фаннинг, известная по фильмам «Где-то», «Малефисента», «Роковое искушение». Также на экране появится Лили Рейнхарт, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Ривердейл».