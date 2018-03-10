Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Галвестон Галвестон
Киноафиша Фильмы Галвестон
Galveston

Галвестон, 2018

2018 / США
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
«Галвестон» - экранизация одноименного романа Ника Пиццолатто с Беном Фостером в главной роли
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Галвестон» - экранизация одноименного романа Ника Пиццолатто (сценарист и продюсер «Настоящего детектива»). Мрачное повествование начинается с болезни легких, которую обнаруживают у главного героя. Выздоровлению не способствует и то, что его босс, влиятельный криминальный авторитет, хочет устранить его любой ценой. Не остается ничего, кроме как податься в бега – спасая по пути приговоренную к смерти проститутку. Череда баров, мотелей и дорожных полотен приводит их в Галвестон – родной город главного героя, где можно начать жизнь заново… или дожить правильно то, что осталось.

Мелани Лоран, наиболее известная своими актерскими работами в фильмах «Бесславные ублюдки» и «Иллюзия обмана», впервые пробует себя в режиссерском кресле. Исполнитель главной роли Бен Фостер имеет большой опыт в криминальном жанре. На его счету такие картины, как «Заложник», «Альфа-дог», «Контрабанда». В тандеме с Фостером выступит юная звезда кинематографа Эль Фаннинг, известная по фильмам «Где-то», «Малефисента», «Роковое искушение».  Также на экране появится  Лили Рейнхарт, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Ривердейл».

- На роль Роя первоначально был выбран актер Маттиас Шонартс. В 2016 году он был заменен Беном Фостером.

- Фильм снимался в штате Джорджия, недалеко от тех мест, где проходили съемки одной из сцен «Фореста Гампа».

- «Галвестон» - первый фильм, срежиссированный Мелани Лоран на английском языке.

- Изначально режиссером картины должен был стать датский режиссер Ян Мец.

История о бывшем приспешнике мафиози Рое Кэди, который имел неосторожность перейти дорогу своему влиятельному боссу. Став мишенью наёмных убийц, Кэди пускается в бега и по стечению обстоятельств берёт ответственность за жизнь ещё и своей неожиданной спутницы — совсем молоденькой проститутки.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 10 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мелани Лоран
Мелани Лоран
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Лили Рейнхарт
Лили Рейнхарт
Бен Фостер
Бен Фостер
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Лучшие фильмы прo мaфию Лучшие фильмы прo мaфию
Постер фильма Галвестон 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Галвестон смотреть онлайн

Галвестон
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Рой Кеди (Бен Фостер) работал на одного крупного мафиози, а теперь прячется от него, рассекая на новом автомобиле и с паспортом на чужое имя по дорогам США. Правда, спасается он не один – начать жизнь с чистого листа мечтает и девятнадцатилетняя Роки (Эль Фаннинг), случайно оказавшаяся с ним в одной передряге. Девушка рано ушла из дома, перебивалась заработками в эскорте, а теперь хочет взять на себя ответственность за трехлетнюю сестру Тиффани. Судьба приводит эту компанию одиноких…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
teaser
Teaser
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Приложение киноафиши