Робин Гуд: Начало, 2018

Телевизионный постановщик Отто Баферст («Острые козырьки», «Чёрное зеркало») снимает свой полнометражный дебют «Робин Гуд: Начало». Главные роли достались известным британским актёрам: Тэрону Эджертону («Kingsman: Секретная служба», «Эдди "Орёл"») и Джейми Дорнану («Пятьдесят оттенков серого»). Также в картине играет Джейми Фокс («Джанго Освобождённый», «Несносные боссы») и Ив Хьюсон («Больница Никербокер».
Сюжет картины «Робин Гуд: Начало» не требует лишних комментариев, ведь всё ясно уже из названия. Фильм является ещё одним видением классической истории о воре с золотым сердцем, который отбирал у богатых, чтобы отдавать бедным. Он - Робин Гуд, и он снова изменит мир к лучшему!
- Джек Хьюстон, Дилан О'Брайен, Николас Холт и Джек Рейнор прослушивались на роль Робина Гуда
- Съёмки фильма пришлось отложить из-за занятости Тэрона Эджертона на площадке сиквела «Kingsman»
- Прежде чем Ив Хьюсон получила роль Мэриан, на её место претендовали Гугу Эмбата-Ро, Люси Фрай и Гайте Янсен
- Часть сцен снималась в хорватском городе Дубровник, где также проходили съёмки сериала «Игра престолов» и фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы».
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