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Робин Гуд: Начало Робин Гуд: Начало
Киноафиша Фильмы Робин Гуд: Начало
Robin Hood

Робин Гуд: Начало, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Новое переосмысление легенды о Робине Гуде
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Телевизионный постановщик Отто Баферст («Острые козырьки», «Чёрное зеркало») снимает свой полнометражный дебют «Робин Гуд: Начало». Главные роли достались известным британским актёрам: Тэрону Эджертону («Kingsman: Секретная служба», «Эдди "Орёл"») и Джейми Дорнану («Пятьдесят оттенков серого»). Также в картине играет Джейми Фокс («Джанго Освобождённый», «Несносные боссы») и Ив Хьюсон («Больница Никербокер».

Сюжет картины «Робин Гуд: Начало» не требует лишних комментариев, ведь всё ясно уже из названия. Фильм является ещё одним видением классической истории о воре с золотым сердцем, который отбирал у богатых, чтобы отдавать бедным. Он - Робин Гуд, и он снова изменит мир к лучшему!

- Джек Хьюстон, Дилан О'Брайен, Николас Холт и Джек Рейнор прослушивались на роль Робина Гуда

- Съёмки фильма пришлось отложить из-за занятости Тэрона Эджертона на площадке сиквела «Kingsman»

- Прежде чем Ив Хьюсон получила роль Мэриан, на её место претендовали Гугу Эмбата-Ро, Люси Фрай и Гайте Янсен

- Часть сцен снималась в хорватском городе Дубровник, где также проходили съёмки сериала «Игра престолов» и фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы».

Легендарная история об отваге и любви – эффектнее, чем когда-либо! Закаленный в боях крестоносец и его командир бросают вызов продажным приспешникам английской короны…

 

7.3 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера онлайн 1 февраля 2019
Премьера в мире 21 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Отто Баферст
Отто Баферст
В ролях
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Ив Хьюсон
Ив Хьюсон
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Пол Андерсон
Пол Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Робин Гуд: Начало 22 постера
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Робин Гуд: Начало смотреть онлайн

Робин Гуд: Начало
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В имение Локсли живет паренек Робин, баловень судьбы, не знающий, зачем он существует. После встречи с Мэриан все обретает для него смысл, но все рушится, когда на его имя приходит повестка. Робин отправляется на войну в Аравию, откуда возвращаться с желанием поскорее жениться и осесть в семейном гнезде. Но оказывается, что его давно все считают мертвым, на него несколько лет назад пришла похоронка, имение разорено и разграблено во имя высшей цели. Из-за нее же местный шериф постоянно повышает…
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avk178 2 декабря 2018, 00:36
Ужас. Сделайте выдержку из action и все! Такие скудные диалоги лишенные смысла, связи и правдоподобности [email protected]
Можно вернуть деньги за билеты?!?!
Татьяна Вайганд 5 декабря 2018, 08:34
Лично мне фильм очень понравился. Динамичный, интересный, в меру забавный. Снят отлично. Для такого жанра 10/10.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссёр фильма «Робин Гуд: Начало» займётся экранизацией игры Halo Отто Баферст займется адаптацией популярной игры в сериал для телеканала Showtime.
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22 февраля 2019 08:34
Итоги года: лучший боевик 2018 по версии Киноафиши В этом году герои боевиков сражались с гигантскими монстрами, покоряли новые вершины, выполняли невозможные миссии и пытались выжить в эпицентре катастроф. Голливуд представил на суд зрителей новые
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14 декабря 2018 00:16
«Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном стал главным кассовым провалом года Не начало, а конец. Не успел фильм Отто Батхерста появиться на больших экранах, как критики разгромили его, назвав самой неудачной экранизацией истории о Робине Локсли. В зарубежном прокате «Робин
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30 ноября 2018 13:39
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