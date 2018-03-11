Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Первому игроку приготовиться Первому игроку приготовиться
Киноафиша Фильмы Первому игроку приготовиться
Ready Player One

Первому игроку приготовиться, 2018

2018 / США
8.3 Оцените
198 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Главный герой отправляется за сокровищами в виртуальный мир
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм Стивена Спилберга после выхода «Большого и доброго великана» называется «Первому игроку приготовиться». Одну из главных ролей в нём получил Марк Райлэнс («Шпионский мост»). Помимо него в картине также собрался впечатляющий актёрский состав, в который вошли: Бен Мендельсон («Знамение»), ТиДжей Миллер («Монстро», «Дэдпул»), Саймон Пегг («Стартрек: Бесконечность», «Типа крутые легавые»), Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка») и Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис»).

Фильм «Первому игроку приготовиться» перенесёт зрителей в будущее, где практически иссякли ресурсы по добыче энергии. И пока человечество стоит на грани вымирания, люди пытаются спастись в другой реальности. Существует некая игра под названием OASIS, главный приз в котором является заветной мечтой каждого. Но для этого надо найти тщательно спрятанные подсказки, и первым до них добирается Уэйд Уоттс, которому всего 18 лет. Однако сразу после его успеха он понимает, что за ним охотятся, а поражение, случившееся в виртуальном мире, может стать для него смертельным в настоящем.

- Кристофер Нолан, Роберт Земекис, Мэттью Вон, Питер Джексон и Эдгар Райт рассматривались на пост режиссёра фильма «Первому игроку приготовиться»

- Фильм ознаменован третьим подряд сотрудничеством Марка Райленса и Спилберга. До этого он снялся в его картинах «Шпионский мост» и «Большой и добрый великан»

- В фильме мог сыграть Майкл Китон

- Эль Фаннинг и Лола Кёрк рассматривались на роль, которая в итоге досталась Оливии Кук

- Ник Робинсон, Нат Вульф и Далтон Вон рассматривались на роль, которую получил Тай Шеридан

- Стивен Спилберг и Саймон Пегг впервые сотрудничают вместе после фильма «Приключения ТинТина: Тайна Единорога»

- Фильм «Первому игроку приготовиться» снят по одноимённой книге Эрнеста Клайна

Недалекое будущее. Энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли — на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство — единственный достойный выход вовне, в захватывающий, полный приключений квест OASIS. Где-то там спрятано «пасхальное яйцо», дарующее власть над Игрой — и над всем вполне материальным состоянием Создателя OASIS-a. Первый ключ случайно находит восемнадцатилетний Уэйд Уоттс. Шаг на пути к величайшей победе сделан. Но по пятам Уэйда и его команды следует организация, способная убрать счастливчиков не только в виртуальном, но и в реальном мире…

8.3 Оцените
198 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера онлайн 3 июля 2018
Премьера в мире 11 марта 2018
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Оливия Кук
Оливия Кук
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Постер фильма Первому игроку приготовиться 11 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Гений Джеймс Холлидей когда-то создал невероятную сетевую игру OASIS, быстро превратившуюся в настоящий виртуальный мир. Люди приходят туда, чтобы на время забыть о своих проблемах и превратиться в кого захочется. После смерти Холлидея объявили его завещание, в котором автор OASIS’a рассказал, что спрятал где-то в игре «пасхальное яйцо». Тот, кто найдёт три ключа и добудет яйцо, получит огромную сумму и полное руководство над виртуальным миром. Главный герой Уэйд Уоттс (Тай…
Читать
Екатерина Казакова 2 апреля 2018, 10:16
Отличное кино для тех, кто любит приключения, загадки и, конечно, экшн! Олдскульным геймерам понравится вдвойне. Идти определенно стоит. По крайней мере, не скучно.
Влад Сычёв 3 апреля 2018, 16:05
фильм офигенен, мне очень всё понравилось. стивен спилбеорг определёно обладает талантом
Отзывы Написать
198 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Первому игроку приготовиться
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выбор Павла Деревянко: топ-5 кинопредпочтений звезды Павел рассказал «Киноафише» о любимых фильмах, актёрах и режиссёрах накануне премьеры нового сезона хита СТС «Дылды», в котором Деревянко играет роль дерзкого волейбольного тренера.
Написать
26 февраля 2021 17:00
Тай Шеридан исполнит главную роль в новом фильме Джорджа Клуни «Нежный бар» В картине также задействован Бен Аффлек.
Написать
11 февраля 2021 13:28
Сиквел «Первому игроку приготовиться» уже запущен в разработку Информация поступила от автора оригинального романа.
Написать
21 декабря 2020 15:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный финальный трейлер
Дублированный финальный трейлер
final trailer
Final trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши