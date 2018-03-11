Первому игроку приготовиться, 2018

Новый фильм Стивена Спилберга после выхода «Большого и доброго великана» называется «Первому игроку приготовиться». Одну из главных ролей в нём получил Марк Райлэнс («Шпионский мост»). Помимо него в картине также собрался впечатляющий актёрский состав, в который вошли: Бен Мендельсон («Знамение»), ТиДжей Миллер («Монстро», «Дэдпул»), Саймон Пегг («Стартрек: Бесконечность», «Типа крутые легавые»), Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка») и Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис»).

Фильм «Первому игроку приготовиться» перенесёт зрителей в будущее, где практически иссякли ресурсы по добыче энергии. И пока человечество стоит на грани вымирания, люди пытаются спастись в другой реальности. Существует некая игра под названием OASIS, главный приз в котором является заветной мечтой каждого. Но для этого надо найти тщательно спрятанные подсказки, и первым до них добирается Уэйд Уоттс, которому всего 18 лет. Однако сразу после его успеха он понимает, что за ним охотятся, а поражение, случившееся в виртуальном мире, может стать для него смертельным в настоящем.