Первому игроку приготовиться, 2018

Новый фильм Стивена Спилберга после выхода «Большого и доброго великана» называется «Первому игроку приготовиться». Одну из главных ролей в нём получил Марк Райлэнс («Шпионский мост»). Помимо него в картине также собрался впечатляющий актёрский состав, в который вошли: Бен Мендельсон («Знамение»), ТиДжей Миллер («Монстро», «Дэдпул»), Саймон Пегг («Стартрек: Бесконечность», «Типа крутые легавые»), Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка») и Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис»).
Фильм «Первому игроку приготовиться» перенесёт зрителей в будущее, где практически иссякли ресурсы по добыче энергии. И пока человечество стоит на грани вымирания, люди пытаются спастись в другой реальности. Существует некая игра под названием OASIS, главный приз в котором является заветной мечтой каждого. Но для этого надо найти тщательно спрятанные подсказки, и первым до них добирается Уэйд Уоттс, которому всего 18 лет. Однако сразу после его успеха он понимает, что за ним охотятся, а поражение, случившееся в виртуальном мире, может стать для него смертельным в настоящем.
- Кристофер Нолан, Роберт Земекис, Мэттью Вон, Питер Джексон и Эдгар Райт рассматривались на пост режиссёра фильма «Первому игроку приготовиться»
- Фильм ознаменован третьим подряд сотрудничеством Марка Райленса и Спилберга. До этого он снялся в его картинах «Шпионский мост» и «Большой и добрый великан»
- В фильме мог сыграть Майкл Китон
- Эль Фаннинг и Лола Кёрк рассматривались на роль, которая в итоге досталась Оливии Кук
- Ник Робинсон, Нат Вульф и Далтон Вон рассматривались на роль, которую получил Тай Шеридан
- Стивен Спилберг и Саймон Пегг впервые сотрудничают вместе после фильма «Приключения ТинТина: Тайна Единорога»
- Фильм «Первому игроку приготовиться» снят по одноимённой книге Эрнеста Клайна
Недалекое будущее. Энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли — на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство — единственный достойный выход вовне, в захватывающий, полный приключений квест OASIS. Где-то там спрятано «пасхальное яйцо», дарующее власть над Игрой — и над всем вполне материальным состоянием Создателя OASIS-a. Первый ключ случайно находит восемнадцатилетний Уэйд Уоттс. Шаг на пути к величайшей победе сделан. Но по пятам Уэйда и его команды следует организация, способная убрать счастливчиков не только в виртуальном, но и в реальном мире…