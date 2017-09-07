Плюшевый монстр, 2017

Наша рецензия

Неудачник Лино работает аниматором на детских праздниках. С детских лет у него не получается прижиться в обществе. У него никогда не было друзей, а девушки его обходят стороной. Поэтому после школы он сам придумывает и шьет себе костюм кота, который и кормит его всю жизнь. Получив очередной пинок под зад от судьбы, Лино лишается съемной квартиры и оказывается на улице. Его приглашает к себе «друг» - забияка из прошлого и, подсыпав Лино снотворного, грабит ближайшие магазины в…