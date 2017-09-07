Плюшевый монстр, 2017

Режиссёром фильма «Плюшевый монстр» выстуил Рафаэль Рибас («Шурши лапками»). Свои голоса главным героям анимационной картины подарили такие актёры, как Селтон Мелу («Свалка», «Мой индийский друг»), Паола Оливейра (сериал «Вне времени», «Именем закона»), Дира Паис («Сироты Эльдорадо») и другие.
В центре сюжета мультфильма «Плюшевый монстр» окажется работник детского сада по имени Лино. Работа аниматором среди вредных детей, разваливающийся дом, отсутствие внимания девушек - всё это о нём. Находясь на грани отчаяния, Лино идёт встретиться с одним местным магом, который обещает помочь. Но тот решает пойти на радикальные методы и превращает героя в большого кота! Теперь Лино предстоит вернуть человеческий облик и попутно выяснить, в чём секрет счастья.
- Оригинальная звуковая дорожка фильма - португальская
- В оригинале мультфильм называется «Lino». Это имя главного персонажа
- «Плюшевый монстр» - первый мультфильм режиссёра Рафаэля Рибаса за последние 8 лет. До этого он снял в 2009 году картину «Шурши лапками»
Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, кажется беспросветной: его дом того и гляди развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Но, с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?