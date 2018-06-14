Фото на память, 2018

«Фото на память» получился искренним и честным»: Эксклюзивное интервью со сценаристом Виктором Бондарюком, который попытался переосмыслить идею со смертями от совершенно привычных вещей

Увидев трейлер картины «Фото на память», сложно избавиться от ощущения, что создатели включили в историю всеми любимые жанровые «вкусности». Перемешали их, но не взбалтывали