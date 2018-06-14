Фото на память, 2018

Оператор и режиссер Антон Зенкович («С Новым годом, мамы!», «Чемпионы») снял пугающий ужастик о мистическом фото. Главные роли в фильме исполнили Ирина Темичева («Кухня», «Сладкая жизнь»), Степан Юрпалов («Мамы», «Мафия: игра на выживание»), Анастасия Уколова («Молодежка. Взрослая жизнь», «Кровавая барыня»), Санжар Мади («Ход конем», «Защитники»).
Фильм рассказывает о компании ребят, которые собрались, чтобы устроить вечеринку за городом. По дороге происходит авария, и молодые люди вынуждены изменить свои планы - они оказываются в другом доме, где и находят страшный фотоаппарат, который несет смерть любому, кто попадет в его объектив.
- Фильм совместного производства братьев Андреасян и продюсерского центра «Молодежные инициативы»
- Над фильмом работал оператор «Невесты» и «Пиковой дамы» Антон Зенкович
Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель...
Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.