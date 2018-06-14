Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фото на память Фото на память
Киноафиша Фильмы Фото на память

Фото на память, 2018

2018 / Россия
4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Написать отзыв
Друзья находят зловещий фотоаппарат, который несет смерть любому, попавшему в объектив
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Оператор и режиссер Антон Зенкович («С Новым годом, мамы!», «Чемпионы») снял пугающий ужастик о мистическом фото. Главные роли в фильме исполнили Ирина Темичева («Кухня», «Сладкая жизнь»), Степан Юрпалов («Мамы», «Мафия: игра на выживание»), Анастасия Уколова («Молодежка. Взрослая жизнь», «Кровавая барыня»), Санжар Мади («Ход конем», «Защитники»).

Фильм рассказывает о компании ребят, которые собрались, чтобы устроить вечеринку за городом. По дороге происходит авария, и молодые люди вынуждены изменить свои планы - они оказываются в другом доме, где и находят страшный фотоаппарат, который несет смерть любому, кто попадет в его объектив. 

- Фильм совместного производства братьев Андреасян и продюсерского центра «Молодежные инициативы»

- Над фильмом работал оператор «Невесты» и «Пиковой дамы» Антон Зенкович

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению,  среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель...
Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.

 

4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 июня 2018
Премьера в мире 14 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Антон Зенкович
Антон Зенкович
В ролях
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Степан Юрпалов
Степан Юрпалов
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова
Егор Харламов
Егор Харламов
Санжар Мади
Санжар Мади
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фото на память 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Путешествие семерых, не очень хорошо знакомых людей обрывается, когда под их машину попадает случайно вышедший на дорогу лось. Ребятам приходится разделиться, чтобы найти помощь. Одна из групп находит в лесу заброшенный дом, где они натыкаются на старинный фотоаппарат и жуткие фотографии, среди которых есть и снимок их автомобиля. Играясь с вроде как давно не работающим аппаратом, молодежь делает несколько снимков, и каждый из них уносит жизнь попавшего в кадр человека. Так что героям предстоит…
Читать
nellybur 29 мая 2018, 13:13
Видела трейлер. Чушь несусветная
grisha.nik-63 17 июня 2018, 21:31
Фильм, полный отстой. Рекомендую не тратмть время..
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не прошли антиплагиат: 6 российских фильмов, сюжет которых скопирован с голливудских Авторы этих картин не потрудились написать собственный сценарий, а позаимствовали сюжеты у западных коллег.
Написать
17 мая 2021 17:48
«Фото на память» получился искренним и честным»: Эксклюзивное интервью со сценаристом Виктором Бондарюком, который попытался переосмыслить идею со смертями от совершенно привычных вещей Увидев трейлер картины «Фото на память», сложно избавиться от ощущения, что создатели включили в историю всеми любимые жанровые «вкусности». Перемешали их, но не взбалтывали
Написать
16 июня 2018 13:26
В Москве прошла премьера фильма ужасов «Фото на память» В Москве состоялась премьера нового российского фильма ужасов «Фото на память», который представили создатели фильма: продюсер Армен Ананикян, сценарист Виктор Бондарюк, актеры Ирина
Написать
14 июня 2018 11:59
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши