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Проклятие монахини Проклятие монахини
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The Nun

Проклятие монахини, 2018

2018 / США
7.2 Оцените
157 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Юная послушница и священник с темным прошлом расследуют самоубийство румынской монахини
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Проклятие монахини» – вторая полнометражная работа режиссера Корин Харди, за плечами которого пока только хоррор «Из тьмы» (2015). В новом проекте задействованы такие актеры, как Таисса Фармига («Американская история ужасов», «В долине насилия»),  Бонни Ааронс («Боги и тайны»),  Шарлотта Хоуп («Союзники», «Игра престолов»), Демиан Бишир («Омерзительная восьмерка», «Лучшая жизнь» и другие.

Сюжет закручивается вокруг священника и молодой послушницы, которые отправляются в румынский монастырь, где недавно совершила самоубийство юная монахиня. Там герои сталкиваются с демонической силой – она не только ставит под сомнения их веру, но и угрожает жизни. Смогут ли они одолеть зло и выйти живыми?

- Фильм является спин-оффом ужаса «Заклятие 2», идеи которого уже были использованы в картине «Проклятие Аннабель»

- Умершую монахиню вновь сыграет Корина Харди, представшая в этом образе в «Заклятии 2»

- Таисса Фармига – родная сестра актрисы Веры Фармиги, исполнившей ведущую роль в обоих фильмах «Заклятие»

- Фильм полностью снят в Румынии. Большая часть сцен снималась в зданиях XIV века.

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

7.2 Оцените
157 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 сентября 2018
Премьера онлайн 14 января 2019
Премьера в мире 13 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Корин Харди
Корин Харди
В ролях
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Ингрид Бису
Ингрид Бису
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Бонни Ааронс
Бонни Ааронс
Йонас Блоке
Йонас Блоке
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие монахини 8 постеров
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Наша рецензия
В румынском монастыре, расположенном в глуши, совершает самоубийство молодая монахиня. В Ватикане уверены, что дело связано со сверхъестественными явлениями. Поэтому церковь отправляет в монастырь священника отца Бёрка (Демиан Бичир) с туманным прошлым для расследования этой смерти. В помощь ему дают молодую послушницу сестру Ирен (Таисса Фармига), у которой бывают видения. Место, куда они едут, наполнено загадками, а жители соседних деревень давно считают его проклятым. Прибыв в монастырь, они…
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Виктория Островская 8 сентября 2018, 17:56
Ужасно понравился трейлер. Горю желанием посмотреть его:)
Виталий Федотов 20 сентября 2018, 14:09
Фильм слабенький
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157 голосов
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саундтрек фильма Проклятие монахини
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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13 декабря 2018 00:25
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