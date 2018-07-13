Проклятие монахини, 2018

«Проклятие монахини» – вторая полнометражная работа режиссера Корин Харди, за плечами которого пока только хоррор «Из тьмы» (2015). В новом проекте задействованы такие актеры, как Таисса Фармига («Американская история ужасов», «В долине насилия»), Бонни Ааронс («Боги и тайны»), Шарлотта Хоуп («Союзники», «Игра престолов»), Демиан Бишир («Омерзительная восьмерка», «Лучшая жизнь» и другие.

Сюжет закручивается вокруг священника и молодой послушницы, которые отправляются в румынский монастырь, где недавно совершила самоубийство юная монахиня. Там герои сталкиваются с демонической силой – она не только ставит под сомнения их веру, но и угрожает жизни. Смогут ли они одолеть зло и выйти живыми?