Оцепеневшие от страха, 2017

Фильм «Оцепеневшие от страха» рассказывает о двух детективов, которые специализируются на паранормальной активности. Однажды они сталкиваются с чередой загадочных событий и отправляются на поиски ответов. В трёх расположенных по соседству домах происходит один кошмар за другим. На глазах у мужчины погибает его жена, его сосед сталкиваются ночью с ужасным монстром, а погибший мальчик возвращается с кладбища домой. Связаны ли между собой эти происшествия, или всё это лишь совпадения?
Аргентинский хоррор «Оцепеневшие от страха» снял постановщик Демиан Рунья, до этого выпустивший картины «Проклятые ублюдки!» и «Ты не знаешь, с кем разговариваешь». В свой проект он взял малоизвестных аргентинских актёров, среди которых Максимилиано Гионе, Норберто Гонсало, Уго Албрич, Эльвира Онетто и другие.
События происходят в уютном районе маленького городка. Неожиданно именно это мирное место выбрали потусторонние создания, чтобы изводить жителей. В центре сюжета – три стоящих по соседству дома. В одном при странных обстоятельствах жестоко убита женщина, и в ее смерти обвиняют мужа, который вскоре оказывается за решеткой. У постели жильца соседнего дома возникает неизвестное чудовище. В третий дом как ни в чем не бывало возвращается погибший в автомобильной аварии и похороненный мальчик. В пригороде явно происходит что-то необъяснимое с точки зрения науки. Два эксперта по изучению паранормальных сущностей отправляются на поиск причины происходящего, чтобы спасти людей от бесконечного кошмара. Исследователей, собирающихся детально изучить дома пострадавших, сопровождает детектив из отдела убийств. Но герои не представляют, с какими явлениями им предстоит скоро столкнуться и насколько мощному зло противостоять.
«Оцепеневшие от страха» – хоррор с маленьким бюджетом, как и большинство кинолент латиноамериканского производства. В нем нет высококлассных спецэффектов, а большая часть событий прошла в нескольких домах, но у режиссера получилось достичь цели напугать зрителя, удачно комбинируя разные приемы.
Для Максимилиано Гионе фильм стал дебютной полнометражной кинолентой. Раньше актер появлялся только в сериалах и эпизодических ролях. Он принял участие более чем в 20 проектах.
Половина актеров, снявшихся в «Оцепеневших» – любители или дебютирующие специалисты.
В Монтевидео кинолента получила награду как лучший фантастический фильм.
По словам Демиана Руньи, режиссера хоррора, планируется создание сиквела.
В Аргентине «Оцепеневшие от страха» был высоко оценен 74 критиками из 100 и стал одним из наиболее успешных хорроров за последние несколько лет.
Рунья начал кинематографическую деятельность в 2002 году, попробовав себя в различных сферах, от актерской игры до режиссуры. Его первой полнометражной работой был мистический триллер «Последние врата», снятый в 2007 году. «Оцепеневшие от страха» – вторая картина режиссера.
Зрители отметили высокое качество съемки и музыкального оформления, но многие считают, что использование скримеров можно было ограничить.
Гильермо дель Торо, впечатленный аргентинским фильмом, объявил о том, что собирается спродюсировать англоязычный перезапуск истории.
Основная задача фильма легла не визуальные эффекты, а на создание гнетущей, параноидальной атмосферы. Кинопресса считает, что для картины с низким бюджетом это лучший выбор, и Демиан реализовал идею очень достойно.
В одной из сюжетных линий «Оцепеневших от страха» отчетливо видна параллель с экранизацией произведения Кинга «Кладбище домашних животных».
Отдельной похвалы зрителей удостоилась проработка образов потусторонних чудовищ, появляющихся в домах пострадавших от паранормальных явлений.
Из-за множества эпизодов, демонстрирующих жестокость, аргентинскому триллеру присвоен рейтинг, запрещающий просмотр детям младше 16 лет.
Сценарий «Оцепеневших» написал также Демиан Рунья, как и для первой своей работы «Последние врата».
Для Эльвиры Онетто, сыгравшей в хорроре Мору Альбрек, это второй мистический фильм в карьере. До этого актриса исполнила роль в «Седьмом архангеле» в 2003 году.
Максимилиано Гионе не привык к съемкам в таком жанре, но достойно справился с ролью. Ранее его единственным опытом в хорроре был мистический сериал 2004 года «Холодная кровь», где актер исполнил второстепенного персонажа.
Леденящие душу жуткие события сотрясают пригородное местечко, где соседствуют три уютных домика. Неведомая и невидимая сила зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. А мальчик из дома напротив, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. Искать причину необъяснимых кошмаров берутся два опытных специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств.