Оцепеневшие от страха, 2017

«Оцепеневшие от страха» – хоррор с маленьким бюджетом, как и большинство кинолент латиноамериканского производства. В нем нет высококлассных спецэффектов, а большая часть событий прошла в нескольких домах, но у режиссера получилось достичь цели напугать зрителя, удачно комбинируя разные приемы.

Для Максимилиано Гионе фильм стал дебютной полнометражной кинолентой. Раньше актер появлялся только в сериалах и эпизодических ролях. Он принял участие более чем в 20 проектах.

Половина актеров, снявшихся в «Оцепеневших» – любители или дебютирующие специалисты.

В Монтевидео кинолента получила награду как лучший фантастический фильм.

По словам Демиана Руньи, режиссера хоррора, планируется создание сиквела.

В Аргентине «Оцепеневшие от страха» был высоко оценен 74 критиками из 100 и стал одним из наиболее успешных хорроров за последние несколько лет.

Рунья начал кинематографическую деятельность в 2002 году, попробовав себя в различных сферах, от актерской игры до режиссуры. Его первой полнометражной работой был мистический триллер «Последние врата», снятый в 2007 году. «Оцепеневшие от страха» – вторая картина режиссера.

Зрители отметили высокое качество съемки и музыкального оформления, но многие считают, что использование скримеров можно было ограничить.

Гильермо дель Торо, впечатленный аргентинским фильмом, объявил о том, что собирается спродюсировать англоязычный перезапуск истории.

Основная задача фильма легла не визуальные эффекты, а на создание гнетущей, параноидальной атмосферы. Кинопресса считает, что для картины с низким бюджетом это лучший выбор, и Демиан реализовал идею очень достойно.

В одной из сюжетных линий «Оцепеневших от страха» отчетливо видна параллель с экранизацией произведения Кинга «Кладбище домашних животных».

Отдельной похвалы зрителей удостоилась проработка образов потусторонних чудовищ, появляющихся в домах пострадавших от паранормальных явлений.

Из-за множества эпизодов, демонстрирующих жестокость, аргентинскому триллеру присвоен рейтинг, запрещающий просмотр детям младше 16 лет.

Сценарий «Оцепеневших» написал также Демиан Рунья, как и для первой своей работы «Последние врата».

Для Эльвиры Онетто, сыгравшей в хорроре Мору Альбрек, это второй мистический фильм в карьере. До этого актриса исполнила роль в «Седьмом архангеле» в 2003 году.

Максимилиано Гионе не привык к съемкам в таком жанре, но достойно справился с ролью. Ранее его единственным опытом в хорроре был мистический сериал 2004 года «Холодная кровь», где актер исполнил второстепенного персонажа.